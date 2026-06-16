Ξεκίνησε η 3η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού

Ξεκίνησε στις 14:00 η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού σε νέους κατόχους, όπως γνωστοποίησαν οι Πειραιώτες.

Όπως γνωστοποίησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης (16/6, 14:00) η 3η περίοδος των εισιτηρίων διαρκείας του συλλόγου, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Δικαίωμα αγοράς πλέον έχουν και νέοι κάτοχοι, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν το διαρκείας τους στις τιμές του 2ου πίνακα.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

“Από σήμερα Τρίτη 16/06 στις 14:00 ξεκινάει η 3η περίοδος διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας και όλοι οι φίλαθλοι μπορούν να αγοράσουν με τις τιμές του 2ου πίνακα

Για online αγορά και πληροφορίες: https://olympiacos.org

Email: [email protected]”.