Ολυμπιακός σε Πίτερς: «Σε ευχαριστούμε για όλα»

Ο Αμερικανός άσος νωρίτερα επισημοποίησε το τέλος της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» με τη σειρά του να ευχαριστούν τον Πίτερς.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Σε ευχαριστούμε για την αφοσίωση, το πάθος και τη σκληρή δουλειά σου. Μαζί μοιραστήκαμε αξέχαστες στιγμές και πετύχαμε σπουδαία ορόσημα που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας.
Είσαι, και θα είσαι πάντα, ένας από εμάς. Σου ευχόμαστε υγεία, κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας και της ζωής σου».
🙏🏽@petersalec thank you for your dedication, passion, and hard work.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 16, 2026
Together we shared unforgettable moments and achieved great milestones that will forever remain in our memories.
You are, and always will be, one of us.
We wish you good health, every success and all the very… pic.twitter.com/lqdF9bJ76C