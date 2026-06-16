Ολυμπιακός σε Πίτερς: «Σε ευχαριστούμε για όλα»

Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Άλεκ Πίτερς που αποχώρησε από τους «ερυθρόλευκους» για την Αρμάνι.

Ο Αμερικανός άσος νωρίτερα επισημοποίησε το τέλος της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» με τη σειρά του να ευχαριστούν τον Πίτερς.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σε ευχαριστούμε για την αφοσίωση, το πάθος και τη σκληρή δουλειά σου. Μαζί μοιραστήκαμε αξέχαστες στιγμές και πετύχαμε σπουδαία ορόσημα που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας.

Είσαι, και θα είσαι πάντα, ένας από εμάς. Σου ευχόμαστε υγεία, κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας και της ζωής σου».