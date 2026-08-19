Η FIBA άναψε το «πράσινο» φως στον Σούλγκα για να αγωνιστεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Μαξ Σούλγκα είναι πλέον ελεύθερος να αγωνιστεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς διευθετήθηκε η υπόθεση που είχε οδηγήσει σε περιορισμό της δυνατότητάς του να αγωνιστεί σε διεθνείς διοργανώσεις.

Λήξη συναγερμού στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον Μαξ Σούλγκα. Ο 24χρονος Ουκρανός γκαρντ μπορεί πλέον να υπολογίζεται κανονικά από τον Πέδρο Μαρτίνεθ, καθώς η FIBA έδωσε το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή του στις διοργανώσεις με τη φανέλα της ισπανικής ομάδας.

Η μεταγραφή του Σούλγκα στη Ρεάλ είχε ολοκληρωθεί πριν από λίγες ημέρες, με τον σύλλογο να ανακοινώνει συμβόλαιο δύο ετών, έως το τέλος της σεζόν 2027-28. Ο παίκτης έφτασε στη Μαδρίτη μετά την περσινή του θητεία με τους Σέλτικς, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί κυρίως στη G League με την θυγατρική της ομάδας της Βοστώνης.

Ωστόσο, υπήρχε ένα σημαντικό εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεραστεί. Ο Σούλγκα βρισκόταν αντιμέτωπος με υπόθεση που αφορούσε οικονομική διαφορά με την εταιρεία εκπροσώπησης Sigma SRL. Η υπόθεση είχε φτάσει στο Basketball Arbitral Tribunal (BAT), με τον παίκτη να καλείται να καταβάλει ποσό ύψους 180.000 δολαρίων. Παράλληλα, είχε επιβληθεί περιορισμός που επηρέαζε τη δυνατότητά του να εγγραφεί και να αγωνιστεί.

Η συγκεκριμένη εκκρεμότητα σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η ισπανική «AS» πλέον διευθετήθηκε και το όνομα του Σούλγκα αφαιρέθηκε από τη σχετική λίστα της FIBA. Έτσι, ο νέος παίκτης της Ρεάλ μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο Ισπανικό πρωτάθλημα όσο και στην Euroleague, χωρίς τον συγκεκριμένο περιορισμό να αποτελεί πλέον εμπόδιο.