Χατζηδάκης: «Το Περιστέρι ανέκαθεν στήριζε τους Έλληνες παίκτες»

Ο νέος σέντερ του Περιστερίου Betsson, Μανώλης Χατζηδάκης, μίλησε στο ΕΟΚ WebRadio για το επικείμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Αναλυτικά είπε:

Για την απόφασή του να πάει στο Περιστέρι: «Δεν ήταν εύκολη απόφαση να αφήσω το Μαρούσι. Δεν έχει σημασία πόσες σεζόν ήσουν σε μια ομάδα, κάθε φορά που θέλεις να αλλάξεις “σελίδα” είναι μια δύσκολη διαδικασία. Πρέπει να τα βάλεις κάτω με τους ανθρώπους σου, την οικογένειά σου, τους μάνατζέρ σου και να σκεφτείς. Τα έβαλα κάτω και η αλήθεια είναι ότι η μόνη ομάδα για την οποία θα άφηνα το Μαρούσι ήταν το Περιστέρι, γιατί είναι ένα πρότζεκτ που το γνωρίζω καλά και λόγω του κόουτς, με τον οποίο ήμασταν και συμπαίκτες στο παρελθόν. Ήταν, όμως, και δική μου επιθυμία να βρίσκομαι στην ομάδα, γιατί έδειξε και πέρυσι ένα πολύ καλό πρόσωπο και έχει και το ατού ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπως το Basketball Champions League».

Για το ελληνικό στοιχείο που υπάρχει στο Περιστέρι: «Νομίζω το Περιστέρι ανέκαθεν τα τελευταία χρόνια, είτε με τον κόουτς Ξανθόπουλο, είτε με τον κόουτς Σπανούλη, είτε με τον κόουτς Λιμνιάτη, στήριζε τον Έλληνα αθλητή και του έδινε χώρο μέσα στο παρκέ. Είναι σημαντικό και το ότι υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, οπότε είναι περισσότερα τα παιχνίδια για ‘μας. Ωστόσο, τελικά, παίζουν αυτοί που αξίζουν και νομίζω ότι ο κόουτς το απέδειξε αυτό πέρυσι και γι’ αυτό η ομάδα είχε τόσο καλή πορεία».

Για τους προσωπικούς του στόχους ενόψει της επερχόμενης σεζόν: «Εγώ και φέτος θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω κάθε χρόνο, να δουλεύω σκληρά και να είμαι ένας παίκτης της ομάδας. Μετά την περσινή χρονιά, η οποία ήταν λίγο ιδιαίτερη και για την ομάδα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, αλλά και για ‘μένα, θέλω να βρίσκομαι σε μια ομάδα που να μπω δυνατά στο rotation, να με εμπιστευτεί ο κόουτς, αλλά και το σημαντικότερο απ’ όλα είναι η ομάδα να πετύχει. Μέσω της επιτυχίας της ομάδας ανεβαίνουμε όλοι, αυτό μού έχει διδάξει και εμένα το παρελθόν. Τις χρονιές που στο παρελθόν η ομάδα στην οποία συμμετείχα πέτυχε, τότε εξελίχθηκα κι εγώ ο ίδιος. Τότε πήγα και στην Εθνική ομάδα. Οπότε, το κύριο μέλημά μου είναι η επιτυχία της ομάδας και, μέσα απ’ αυτήν την παραγωγική διαδικασία, να συμμετέχω και εγώ».

Για το επίπεδο της GBL τη νέα σεζόν: «Προμηνύεται ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν ανέβει πάρα πολύ, η ΑΕΚ είναι μια σταθερή δύναμη, ενώ ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι οι κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Από ‘κει και πέρα, οι ομάδες από κάτω έρχονται με πάρα πολλές φιλοδοξίες. Βλέπουμε και ομάδες που μόλις ανέβηκαν, όπως ο Βίκος και η Δόξα Λευκάδας, να κάνουν πάρα πολύ σημαντικές προσθήκες, τόσο σε Έλληνες όσο και σε ξένους. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρωτάθλημα, που όλοι θα μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια όλους. Επίσης, θα υπάρχουν και δυνατές έδρες, που δε θα είναι εύκολο να περάσεις απ’ αυτές. Νομίζω πως το ότι ανεβαίνει το πρωτάθλημα στις υψηλές θέσεις, εκεί όπου θα είναι ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, αυτό ανεβάζει και όλους τους υπόλοιπους».

Για την Εθνική Ανδρών: «Η αλήθεια είναι ότι δεν τα καταφέραμε στο προηγούμενο “παράθυρο”. Νομίζω ότι, αν κατέβουμε σοβαροί και όπως ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα απ’ όλους, τότε θα καταφέρουμε να κάνουμε το 2/2 σε αυτό το “παράθυρο”. Παίζουμε απέναντι σε δύο πολύ καλές ομάδες. Δε θα είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι η καλή Εθνική μπορεί να τους κερδίσει όλους. Το αποδείξαμε αυτό και στο Ευρωμπάσκετ».