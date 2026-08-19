Στη Βιλερμπάν ο Μάιλς Κέιλ

Και επίσημα παίκτης της Βιλερμπάν είναι ο Μάιλς Κέιλ. Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού άσου ενισχύοντας την περιφεριακή της γραμμή.
Θυμίζουμε την περασμένη σεζόν ο Κέιλ έκανε το ντεμπούτο του στην Euroleague με την φανέλα της Μπαρτσελόνα, ενώ ο ίδιος επέλεξε την φανέλα με το μηδέν στην πλάτη.
Welcome Myles Cale ! 🫡— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 19, 2026
LDLC ASVEL est heureux d'annoncer la signature de Myles Cale au sein de son effectif.
Capable d'évoluer sur les postes 2-3, passé par le FC Barcelone avec qui il a découvert l'Euroleague, notre nouveau numéro 0 américain apportera toute sa polyvalence… pic.twitter.com/xyNo3woASZ