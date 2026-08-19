Στη Βιλερμπάν ο Μάιλς Κέιλ

Η Βιλερμπάν με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την απόκτηση του Μάιλς Κέιλ, ενισχύοντας την περιφεριακή της γραμμή.

Και επίσημα παίκτης της Βιλερμπάν είναι ο Μάιλς Κέιλ. Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού άσου ενισχύοντας την περιφεριακή της γραμμή.

Θυμίζουμε την περασμένη σεζόν ο Κέιλ έκανε το ντεμπούτο του στην Euroleague με την φανέλα της Μπαρτσελόνα, ενώ ο ίδιος επέλεξε την φανέλα με το μηδέν στην πλάτη.