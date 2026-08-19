Καντέρ: «Άλλοι οκτώ παίκτες είναι έτοιμοι να μπουν στo WNBA»

Νέες διαστάσεις παίρνει η κίνηση του Ενές Καντέρ να δηλώσει συμμετοχή στο Draft του WNBA, καθώς ο πρώην NBAer υποστηρίζει ότι ακόμη οκτώ επαγγελματίες παίκτες εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Η υπόθεση που έχει ανοίξει ο Ενές Καντέρ γύρω από το WNBA συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις και να παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ο πρώην NBA σέντερ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλει να συμμετάσχει στο Draft του WNBA του 2027, υποστήριξε ότι δεν είναι μόνος του. Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανάρτηση του στο X έχει μιλήσει με οκτώ ακόμη επαγγελματίες παίκτες, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν την ίδια κίνηση.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, πρόκειται για δύο πρώην παίκτες του NBA, τρεις παίκτες της G League και τρεις Ευρωπαίους παίκτες. Ο Τούρκος υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι παίκτες είναι διατεθειμένοι να «ενώσουν τις δυνάμεις τους» μαζί του και να δοκιμάσουν τα όρια των κανονισμών της WNBA.