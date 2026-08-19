Καντέρ: «Άλλοι οκτώ παίκτες είναι έτοιμοι να μπουν στo WNBA»

Η υπόθεση που έχει ανοίξει ο Ενές Καντέρ γύρω από το WNBA συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις και να παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Ο πρώην NBA σέντερ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλει να συμμετάσχει στο Draft του WNBA του 2027, υποστήριξε ότι δεν είναι μόνος του. Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανάρτηση του στο X έχει μιλήσει με οκτώ ακόμη επαγγελματίες παίκτες, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν την ίδια κίνηση.
Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, πρόκειται για δύο πρώην παίκτες του NBA, τρεις παίκτες της G League και τρεις Ευρωπαίους παίκτες. Ο Τούρκος υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι παίκτες είναι διατεθειμένοι να «ενώσουν τις δυνάμεις τους» μαζί του και να δοκιμάσουν τα όρια των κανονισμών της WNBA.
Now, listen to me very carefully!— Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) August 18, 2026
So far, I’ve spoken with:
2 Former NBA players
3 G-League players
3 European players
They have all said that if the @WNBA doesn’t change the rules, they’re ready to join the movement and are considering coming out as women and putting their… pic.twitter.com/UduKj1v46Y