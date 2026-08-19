Δεν υπολογίζεται από την Αρμάνι ο Λορένζο Μπράουν - Αναζητείται η «χρυσή» τομή για την λύση συμβολαίου

Όπως μεταφέρουν ιταλικά μέσα ο Λορένζο Μπράουν δεν υπολογίζεται από την Αρμάνι Μιλάνο και οι δυο πλευρές αναζητούν την «χρυσή» τομή για να λυθεί το συμβόλαιο του παίκτη.

Από τα τέλη του Ιανουαρίου ο Λορένζο Μπράουν βρίσκεται εκτός πλάνων της Αρμάνι Μιλάνο. Η στάση της ομάδας δεν άλλαξε όλο αυτό το διάστημα και ο Αμερικανος άσος με ισπανικό διαβατήριο δεν υπολογίζεται από τον Πέπε Ποέτα για τη νέα σεζόν.

Ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού έχει συμβόλαιο ύψους 1.3 εκατομμυρίων ευρώ για τη σεζόν 2026/27, ωστόσο οι δυο πλευρές δεν θα συνεχίσουν μαζί τη νέα σεζόν. Η ομάδα του Μιλάνο σύμφωνα δημοσιεύματα από την Ιταλία είναι διατεθειμένη να του δώσει περίπου το 50% αυτού του ποσού για να λύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, ωστόσο δεν έχει μέχρι στιγμής επιτευχθεί η συμφωνία.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Αμερικανός περιφερεικός έπαιξε σε μόλις 12 παιχνίδια της EuroLeague μετρώντας 5.8 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά 14’ συμμετοχής.