Πρώτη προπόνηση της Αρμάνι με Άλεκ Πίτερς

Η Αρμάνι Μιλάνο πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν, με τον Άλεκ Πίτερς να φορά για πρώτη φορά τα χρώματα της ιταλικής ομάδας και να μπαίνει επίσημα στη νέα εποχή της καριέρας του.

Η νέα σεζόν άρχισε και επίσημα για την Αρμάνι Μιλάνο, με την ιταλική ομάδα να πραγματοποιεί την πρώτη της συγκέντρωση και τον Άλεκ Πίτερς να δίνει το «παρών» στο νέο του μπασκετικό σπίτι.

Ο Αμερικανός φόργουορντ άφησε το καλοκαίρι τον Ολυμπιακό, ύστερα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στον Πειραιά, και πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Η Αρμάνι ανακοίνωσε την απόκτησή του τον περασμένο Ιούνιο, σε μια συμφωνία τρίων χρόνων (2+1).

Στην πρώτη προπόνηση της ομάδας, ο Πίτερς βρέθηκε μαζί με αρκετά από τα νέα αποκτήματα της Αρμάνι, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας για μια σεζόν στην οποία ο σύλλογος θέλει να παρουσιαστεί αισθητά πιο ανταγωνιστικός στη EuroLeague.