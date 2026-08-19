Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Απόδοση* φωτιά για Over 1.5 γκολ σε κάθε αγώνα!

Το Superbet Κύπελλο Ελλάδας επιστρέφει στο προσκήνιο με πέντε αναμετρήσεις, ισάριθμα εισιτήρια για τη LeaguePhase και μία Super Ενισχυμένη Απόδοση* που βάζει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον στη σημερινή δράση.

Πέντε παιχνίδια. Δέκα ομάδες. Ένας κοινός στόχος: η πρόκριση.

Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου – Πανιώνιος, Ζάκυνθος – Κηφισιά, Καλαμάτα – Παναιτωλικός και Πανσερραϊκός – Πανθρακικός συνθέτουν το πρόγραμμα της ημέρας, με κάθε ζευγάρι να κρίνεται σε μία αναμέτρηση. Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν προβλέπεται παράταση και η πρόκριση κρίνεται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Πέντε ματς, μία Super Ενισχυμένη Απόδοση*

Και η Superbet βάζει στο παιχνίδι μία επιλογή που συνδέει ολόκληρη τη σημερινή αγωνιστική του Κυπέλλου:

Over 1.5 γκολ σε ΚΑΘΕ αγώνα

Ενισχυμένη απόδοση: 4.10 ➡️ 5.00*

Από τη μάχη δύο ιστορικών ομάδων στο Νίκη Βόλου – Πανιώνιος, μέχρι την αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Παναιτωλικό και τις υπόλοιπες νοκ άουτ μονομαχίες, το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο σε πέντε διαφορετικά γήπεδα.

Το Κύπελλο είναι η διοργάνωση των εκπλήξεων, των ανατροπών και των παιχνιδιών όπου μία στιγμή μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Και με την πρόκριση να κρίνεται μέσα σε ένα απόγευμα, κάθε γκολ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Στη Superbet, η σημερινή δράση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας συνοδεύεται από Super αποδόσεις*, Live Στοίχημα και ειδικές αγορές για τις αναμετρήσεις της ημέρας.

Πέντε αγώνες. Πέντε προκρίσεις. Και μία Super Ενισχυμένη Απόδοση* στο 5.00.

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