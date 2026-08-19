Το... ινδικό στέρησε στον Ντουπλάντις μια μεγάλη επίδοση στο Ευρωπαϊκό: «Είναι το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας μου»

Ο Άρμαντ Ντουπλάντις εξήγησε γιατί δεν επιχείρησε κάποιο μεγάλο άλμα στον κυριακάτικο αγώνα στο Παρίσι.

Ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στο επί κοντώ κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ο Άρμαντ Ντουπλάντις την Κυριακή στο Παρίσι, αλλά χωρίς να κάνει κάποιο μεγάλο άλμα. Ο Σουηδός πρωταθλητής έμεινε στο… 6,15μ., 16 πόντους κάτω από το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ, αν και ο Εμμανουήλ Καραλής επιχείρησε να τον κοντράρει. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 6 μέτρα, αλλά δεν στάθηκε τυχερός στα άλματα που επιχείρησε στα 6,10, 6,15 και 6,20μ.

Αλλά ο λόγος που ο Ντουπλάντις δεν… ζορίστηκε να κάνει καλύτερη προσπάθεια ήταν άλλος. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, είχε στομαχικές διαταραχές, από μια κακή επιλογή φαγητού. Ο Σουηδός έφαγε ινδικό πριν από τον αγώνα και συγκεκριμένα τίκα μασάλα. Επειδή όμως έχει ευαίσθητο στομάχι, το πικάντικο φαγητό τον πείραξε.

«Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανα αυτό. Νόμιζα ότι αν αφαιρούσα όλη τη σάλτσα από το κοτόπουλο θα ήταν μια χαρά, αλλά ήταν εντελώς μουσκεμένο. Έπρεπε να κάνω αρκετές επισκέψεις στην τουαλέτα», τόνισε με χιούμορ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε με χαμόγελο: «Είναι το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας μου όσον αφορά τη διατροφή. Είναι το πιο ηλίθιο πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Έκανα ό,τι μπορούσα για να αποφύγω την πικάντικη σάλτσα, αλλά όταν έχεις ευαίσθητο στομάχι, το να τρως ινδικό φαγητό πριν από έναν αγώνα... ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανα».

