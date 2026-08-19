Παγιόλα: «Εύκολη απόφαση η μεταγραφή μου στην Παρτιζάν»

Ο Αλεσάντρο Παγιόλα έφτασε στο Βελιγράδι για λογαριασμό της Παρτιζάν και μίλησε για την απόφασή του να υπογράψει στην ομάδα του Χοάν Πεναρόγια.

Αναλυτικά όσα είπε στην "Mozzart Sport":

Για την άφιξή του στο Βελιγράδι: «Είμαι ενθουσιασμένος, πραγματικά νιώθω πολύ ενθουσιασμένος. Παρότι είμαι λίγο κουρασμένος από το ταξίδι, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που ξεκινάω αυτή τη νέα περιπέτεια. Ανυπομονώ να μπω στο παρκέ. Μου έχει λείψει πολύ το παιχνίδι και δεν βλέπω την ώρα να μπω στην Belgrade Arena, να παίξω μπροστά στους φιλάθλους μας και να νιώσω όλη αυτή την ενέργεια και την ατμόσφαιρα που υπάρχει στο γήπεδο».

Για την απόφαση να πάει στην Παρτιζάν: «Ήταν μια εύκολη απόφαση για μένα. Ήθελα μια νέα περιπέτεια, νέα κίνητρα, να μάθω πολλά τόσο για το μπάσκετ όσο και για τη ζωή. Και η Παρτίζαν είναι η Παρτίζαν. Ξέρω τι σημαίνει να παίζεις εδώ. Πέρυσι ήμουν μαζί με τον Σμάιλαγκιτς και μιλήσαμε πολύ για τον σύλλογο, ενώ έχω παίξει και πολλές φορές απέναντι στην Παρτίζαν. Ήταν απλά μια ευκαιρία που δεν μπορούσες να αρνηθείς, οπότε χάρηκα αμέσως πάρα πολύ που μπορούσα να πω το “ναι”».

Για την μετακίνηση του Λούκα Βιλντόζα στους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου: «Ειλικρινά, εξεπλάγην πολύ, δεν το γνώριζα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα τον ξαναδώ. Είναι σημαντικό να έχεις έναν καλό φίλο και συμπαίκτη που ήδη γνωρίζεις, ενώ μου αρέσει ιδιαίτερα να παίζω με τον Λούκα, γιατί καταλαβαίνει πολύ καλά το μπάσκετ. Την περασμένη σεζόν δεν είχαμε πολλές ευκαιρίες να παίξουμε μαζί εξαιτίας τραυματισμών και των δύο, αλλά ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο τυχεροί».