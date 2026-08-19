Κέντρικ Ναν: Αυτά τα παιχνίδια χάνει ο σταρ του Παναθηναϊκού

Ο Κέντρικ Ναν πέρασε την πόρτα του χειρουργείου μετά τη ρήξη έσω μηνίσκου που υπέστη και αναμένεται να μείνει στα «πιτς» για 6-8 εβδομάδες. Ποια παιχνίδια χάνει ο σταρ του Παναθηναϊκού Aktor.

Ο Αμερικανός γκαρντ υποβλήθηκε σε πετυχημένη επέμβαση μετά τη ρήξη μηνίσκου που υπέστη κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης στις ΗΠΑ και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο διάστημα απουσίας του από τη μέρα που ήρθε στο «τριφύλλι» και το πρώτο του χειρουργείο ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Ουσιαστικά, ο πρώην NBAer θα λείψει από ολόκληρη την προετοιμασία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τα «πράσινα» φιλικά και τα πρώτα επίσημα των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης.

Θυμίζουμε πως οι Κυπελλούχοι Ελλάδας υποδέχονται στην Euroleague κατά σειρά την Παρί (24/9), τη Βιλερμπάν (30/9), τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (2/10) και τη Φενέρμπαχτσε (8/10), προτού δώσουν το πρώτο τους παιχνίδι μακριά από το "T-Center" στις 13/10 απέναντι στην Παρτιζάν.

Οι πρώτες τρεις αναμετρήσεις πιθανότατα θα βρουν τον 31χρονο στα «πιτς», με τον ίδιο να κάνει... αγώνα δρόμου για τους αγώνες με «Φενέρ» και Παρτιζάν, εφόσον όλα έχουν πάει βάσει σχεδίου στην αποθεραπεία του.

Στο Super Cup ο Ναν ήταν ούτως ή άλλως νοκ - άουτ, λόγω της τιμωρίας που «κουβαλούσε» από τους περσινούς τελικούς, ενώ όλα δείχνουν πως θα χάσει και την 1η (ή και τη 2η) αγωνιστική της GBL, που ξεκινάει στις 3 Οκτωβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, ο σούπερ σταρ του «Ζοτς» αναμένεται να έχει επιστρέψει σε 6-8 εβδομάδες και να τεθεί στη διάθεση του νέου προπονητή του «τριφυλλιού».