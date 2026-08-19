Με... επιθετικό tweet ο Μάικ Τζέιμς «προειδοποιεί» τους αντιπάλους του

Mε ανάρτηση του στο X o Mάικ Τζέιμς προειδοποίησε τους αντιπάλους του για το πόσο σκληρά σκοπεύει να παίξει στην άμυνα τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Έτοιμος για τη νέα αγωνιστική περίοδο είναι ο Μάικ Τζέιμς, με τον Αμερικανό γκαρντ να το δείχνει μέσω ανάρτησης του στο X. Ο νέος παίκτης της Αναντόλου Εφές με ένα...επιθετικό tweet του «πέταξε» το μπαλάκι στους αντιπάλους του, ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά έγραψε:

«Φέτος θα πηδάω με αυτόν τον τρόπο για τάπα σε όλα τα lay-up. Αν θες να σκοράρεις, θα πρέπει να καρφώσεις μπροστά μου», και το συνόδευσε με το ένα βίντεο, το οποίο έδειχνε highlights από παίκτες από ασιατικά κολέγια να μοιράζουν εμφατικά μπλοκ στην άμυνα.