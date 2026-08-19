Συμφώνησε ο Λιόλιος και πάει Ολυμπιακό ο Νίκος Πλώτας!

Ο ισχυρός άνδρας του Προμηθέα και της ΕΟΚ έδωσε το πράσινο φως και ο νεαρός διεθνής του Προμηθέα θα είναι ο αντι-Γουόκαπ!

Στις 11 Ιουλίου το SDNA σας είχε μεταφέρει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Νίκο Πλώτα και τον Δημήτρη Φλιώνη και με την υπόθεση του Τόμας Ουόκαπ να είναι ανοικτή, οι «ερυθρόλευκοι» προχωρούν στην απόκτηση του πρώτου από τον Προμηθέα.

Ο ισχυρός άνδρας της Πατρινής ομάδας και της ΕΟΚ έδωσε το «πράσινο» φως για την μετακίνηση του νεαρού άσου και έτσι ο Νίκος Πλώτας αναμένεται να πιάσει λιμάνι ως ο άντι-Ουόκαπ.

Ο 22χρονος άσος την περασμένη σεζόν με την ομάδα της Πάτρας μέτρησε 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 18.1 λεπτά σε 23 αγώνες της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Ο νεαρός άσος μπορεί να μην έχει λάμψει ως τώρα και να δείχνει αδυναμία στο σουτ αλλά έχει στοιχεία που αρέσουν στον Μπαρτζώκα: Μεγάλο size (1,95), αμυντικά skills, αθλητικότητα αλλά και διάθεση να θυσιαστεί για την ομάδα. Ο Πλώτας προορίζεται για 6ο γκαρντ, πίσω από Μακιντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσει, Φουρνιέ και Τζόζεφ.

Ο Λιόλιος άναψε το πράσινο φως για την πώληση του Πλώτα στον Ολυμπιακό