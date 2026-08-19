Στον... αέρα οι νέες φανέλες του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός με ανακοινώση του γνωστοποίησε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία οι νέες φανέλες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο e-shop της ομάδας.

Οι νέες φανέλες του Ολυμπιακού αποκαλύφθηκαν το πρωί της Τετάρτης και το βράδυ της ίδιας μέρας τέθηκαν σε κυκλοφορία από τους «ερυθρόλευκους».

Οι Πειραιώτες με ανακοίνωση τους γνωστοποίησαν την κυκλοφορία των νέων εμφανίσεων, οι οποίες είναι διαθέσιμες για τους φίλους της ομάδας μέσα από το επίσημο e-shop της ΚΑΕ.