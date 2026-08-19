Στον... αέρα οι νέες φανέλες του Ολυμπιακού

Οι νέες φανέλες του Ολυμπιακού αποκαλύφθηκαν το πρωί της Τετάρτης και το βράδυ της ίδιας μέρας τέθηκαν σε κυκλοφορία από τους «ερυθρόλευκους».
Οι Πειραιώτες με ανακοίνωση τους γνωστοποίησαν την κυκλοφορία των νέων εμφανίσεων, οι οποίες είναι διαθέσιμες για τους φίλους της ομάδας μέσα από το επίσημο e-shop της ΚΑΕ.
Just like @EvanFourmizz said: If y’all don’t like these, we don’t know what to tell you.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 19, 2026
It seems like you agree with him.
So just go get them NOW at https://t.co/heuXmo1FDB
Όπως είπε και ο Evan: Αν δεν σας αρέσουν, δεν ξέρουμε τι να σας πούμε.
Τουλάχιστον απ’ ό,τι… pic.twitter.com/WIq3C4qkXo