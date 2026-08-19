Παρτίζαν: Χωρίς τον Ίθαν Τόμπσον το ξεκίνημα της προετοιμασίας

Ο Ίθαν Τόμπσον θα ενσωματωθεί αργότερα στην ομάδα του Ζοάν Πεναρόγια, λόγω των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα του Πουέρτο Ρίκο.

Με μία σημαντική απουσία θα ξεκινήσει την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν η Παρτίζαν, καθώς ο Ίθαν Τόμπσον δεν θα βρίσκεται από την πρώτη ημέρα στο Βελιγράδι.

Η σερβική ομάδα έχει προγραμματίσει την έναρξη της προετοιμασίας της για τις 22 Αυγούστου, όμως ο Ζοάν Πεναρόγια δεν θα έχει από την αρχή στη διάθεσή του ένα από τα σημαντικότερα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του συλλόγου.

Ο λόγος της καθυστερημένης άφιξης του Τόμπσον δεν σχετίζεται με κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Ο νέος γκαρντ της Παρτίζαν έχει υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα του Πουέρτο Ρίκο, καθώς θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το πρώτο παιχνίδι του Πουέρτο Ρίκο είναι προγραμματισμένο για τις 28 Αυγούστου απέναντι στην Αργεντινή, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, την 1η Σεπτεμβρίου, ακολουθεί η αναμέτρηση με την Ουρουγουάη. Ως εκ τούτου, ο Τόμπσον αναμένεται να ενταχθεί στην Παρτίζαν στις αρχές Σεπτεμβρίου.