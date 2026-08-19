Μακάμπι: «Στα 7.900 διαρκείας με 98% ανανεώσεις – Κάνουμε τα πάντα για να επιστρέψει η EuroLeague στο Τελ Αβίβ»

Ο CEO της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αβί Μπεν Ταλ, μίλησε για τη νέα ομάδα, τις υψηλές προσδοκίες ενόψει της σεζόν 2026/27, τη μεταγραφική ενίσχυση και το μεγάλο ζήτημα της έδρας στη EuroLeague.

Με ιδιαίτερα θετικό κλίμα προετοιμάζεται η Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τη διοίκηση του συλλόγου να εκφράζει την αισιοδοξία της τόσο για το ρόστερ που δημιουργήθηκε όσο και για την ανταπόκριση του κόσμου.

Οι πρώτοι ξένοι παίκτες έχουν ήδη φτάσει στο Ισραήλ, καθώς η ομάδα μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς προετοιμασίας για τη σεζόν 2026/27. Ο διευθύνων σύμβουλος της Μακάμπι, Αβί Μπεν Ταλ, μιλώντας σε Ισραηλινή εκπομπη αναφέρθηκε σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον σύλλογο.

Ο Μπεν Ταλ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη δουλειά που έγινε στον σχεδιασμό του ρόστερ, τονίζοντας ότι υπάρχει αισιοδοξία ενόψει της νέας σεζόν.

Όπως ανέφερε, η Μακάμπι έχει πλέον μια πολύ καλή αίσθηση για την ομάδα που δημιουργήθηκε και ευχήθηκε αυτή η αισιοδοξία να μεταφραστεί και σε αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο.

Παράλληλα, στάθηκε στον έντονο ανταγωνισμό που αναμένεται να υπάρξει στη EuroLeague, υπογραμμίζοντας ότι αρκετές ομάδες έχουν ενισχυθεί σημαντικά και διαθέτουν πολύ μεγάλα οικονομικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τον CEO της Μακάμπι, η δική του ομάδα επέλεξε διαφορετική προσέγγιση, δουλεύοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια και ισορροπία. Ειδική αναφορά έκανε στη συνεργασία του αθλητικού διευθυντή Κλαούντιο Κολντεμπέλα με τον Όντεντ Κάτας, χαρακτηρίζοντας τη δουλειά τους στον σχεδιασμό της ομάδας πολύ καλή.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που αφορούν την ανταπόκριση των φιλάθλων. Όπως αποκάλυψε ο Μπεν Ταλ, η Μακάμπι έχει ήδη φτάσει κοντά στα 7.900 εισιτήρια διαρκείας, με το ποσοστό ανανέωσης να αγγίζει το 98%.

Πρόκειται για ένα πολύ υψηλό ποσοστό που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη του κόσμου στη νέα προσπάθεια της ομάδας. Η ζήτηση, μάλιστα, δεν σταματά εκεί. Περισσότεροι από 5.500 φίλαθλοι βρίσκονται ήδη στη λίστα αναμονής για ένα εισιτήριο διαρκείας.