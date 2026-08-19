Νιγηρία: Με τη Μακόλι ναι νωπές μνήμες από το Παρίσι

Με την Βικτόρια Μακόλι, τη νέα παίκτρια του Αθηναϊκού, στην πρώτη γραμμή, η Νιγηρία ταξιδεύει στο Βερολίνο με στόχο να κάνει μερικά βήματα ακόμα πιο ψηλά μετά την εκπληκτική πορεία της στο τουρνουά Γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων.

Φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά στο Παρίσι το 2024, οι D’Tigress (όπως είναι το παρατσούκλι τους) έφεραν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους και τώρα έχουν την ευκαιρία να ανοίξουν νέους δρόμους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Βερολίνου.

Με μία θέση στην πρώτη επτάδα για τη Νιγηρία θα ξεπεράσει την προηγούμενη υψηλότερη θέση της στην παγκόσμια σκηνή. Αυτός όμως θα είναι ο ελάχιστος στόχος για τη Ρενιέ Γουακάμα και τις παίκτριές της, οι οποίες κυριαρχούν όταν αγωνίζονται στην αφρικάνικη Ηπειρο.

Με παίκτριες που έχουν σκληρό χαρακτήρα στο παιχνίδι τους κι εμπειρία, δεν θα είναι εύκολο για κανέναν αντίπαλο να παρουσιαστεί χαλαρός κόντρα εναντίον τους. Είναι οι Πρωταθλήτριες Αφρικής..

ΠΩΣ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ

Η Νιγηρία εξασφάλισε απευθείας εισιτήριο για τη φετινή διοργάνωση χάρη στον Ηπειρωτικό τίτλο που κατέκτησε στο AfroBasket 2025 νικώντας το Μάλι με 78-64 στον τελικό. Παρόλα αυτά, όπως όλες οι ομάδες που είχαν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο Παγκόαμιο Κύπελλο, πήρε μέρος στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κι εκεί, στη Λυών, είχε μία παρουσία μάλλον κατώτερη του αναμενόμενου, χάνοντας τρία από τα πέντε παιχνίδια της.

Τα αποτελέσματα:

1η αγωνιστική: Νιγηρία 70-37 Κολομβία (Νίκη)

2η αγωνιστική: Κορέα 77-60 Νιγηρία (Ηττα)

3η αγωνιστική: Νιγηρία 101-84 Φιλιππίνες (Νίκη)

4η αγωνιστική: Γαλλία 93-86 Νιγηρία (Ηττα)

5η αγωνιστική: Νιγηρία 73-81 Γερμανία (Ηττα)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΠΕΛΛΑ:

Αριθμός συμμετοχών (συμπεριλαμβανομένου του 2026): 3

Τελευταία συμμετοχή: 2018 (8η)

Καλύτερη θέση: 8η (2018):

Θέση στο βάθρο: Καμία)

Η θέση της αυτή τη στιγμή στο FIBA World Ranking for Women, presented by Nike: 8η

Η ΝΙΓΗΡΙΑ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.

Μετά από μια απροσδόκητα βαριά ήττα από την Κορέα στο Προκριματικό Τουρνουά της Λυών, η Νιγηρία θέλει, ξεκινώντας τους αγώνες της στο Βερολίνο, να απαντήσει με πειστικό τρόπο απέναντι στις Ασιάτισσες. Κι αυτό είναι πολύ κρίσιμο παιχνίδι αναφορικά με την πρόκριση διότι, κακά τα ψέματα, κάθε σκέψη για νίκη κόντρα στη Γαλλία και payback στη Γαλλία για την ήττα του Μαρτίου είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη υπόθεση. Έτσι, αφού οι αγώνες με την Κορέα και την Ουγγαρία προηγούνται χρονικά, η D'Tigress πρέπει να κάνει ένα πολύ εκρηκτικό ξεκίνημα.

Αγώνες Φάσης Ομίλων

Κορέα - Νιγηρία (4 Σεπτεμβρίου)

Νιγηρία - Ουγγαρία (5 Σεπτεμβρίου)

Νιγηρία - Γαλλία (7 Σεπτεμβρίου)

ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Η Εζίνε Καλού είναι η καρδιά αυτής της ομάδας και έδειξε στο Παρίσι το 2024 ότι είναι μία πραγματική δύναμη της φύσης στο ρόστερ της Νιγηρίας. Η πόιντ γκαρντ των D’Tigress παραμένει εξαιρετικά επιδραστική και ακόμα κι αν οι αριθμοί της δεν είναι τόσο θεαματικοί, έχει έναν μοναδικό τρόπο με τον οποίο ηγείται μίας ομάδας με δυνατότητες και ισχυρές φιλοδοξίες.

Η Βικτόρια Μακόλι και η Μουρτζανάτου Μούσα θα σχηματίσουν ένα ισχυρό δίδυμο μέσα στην ρακέτα. Η πρώτη, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και ποιότητα, προερχόμενη μάλιστα από ένα σπουδαίο για αυτή Προκριματικό Τουρνουά, όπου ήταν φανταστική.

Η Μούσα θα μπει στη διοργάνωση έχοντας πραγματοποιήσει μια εξαιρετική πορεία στην EuroLeague Γυναικών με την Basket Landes. Επίσης, προσέξτε την Έιμι Οκόνκουο, η οποία έχει αναδειχθεί δύο φορές MVP στο Afrobasket Γυναικών.

Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ

Ο φόβος για τη Νιγηρία θα μπορούσε να είναι η έλλειψη νέου αίματος και βάθους στο backcourt σε παίκτριες που έρχονται από τον πάγκο και μπορούν να επηρεάσουν το παιχνίδι. Δεν είναι ένας πάρα πολύ σημαντικό φόβος, αλλά σε ένα τουρνουά εναντίον ελίτ χωρών, έχει σημασία. Αυτή η ομάδα είναι προφανώς δύο χρόνια μεγαλύτερη σε σχέση με το Παρίσι. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς εμφανιστούν.

Από την άλλη πλευρά, αν αυτή η ομάδα, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία, παρουσιαστεί με το κατάλληλο ρόστερ, τότε η ελπίδα είναι ότι η τεράστια και ανεκτίμητη εμπειρία της σε συνδυασμό με τη γνώση και τον χαρακτήρα των παικτριών μπορεί να υποστηρίξει κάθε πρόκληση. Η Νιγηρία διακρίνεται για την μαχητικότητά της και τη δύναμη σε συνδυασμό με το ομαδικό πνεύμα της. Στο τέλος του αγώνα όλοι ξέρουν ότι δεν είχαν τίποτα περισσότερο να δώσουν, είτε νικήσουν, είτε χάσουν. Παίζουν πάντα στο 100%.