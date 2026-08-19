Eπίσημη πρώτη για τον Άρη με απουσίες και νέα πρόσωπα

Ο Άρης ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με πολλά νέα πρόσωπα αλλά και απουσίες.

Ο Άρης πραγματοποίησε σήμερα (19/08) την πρώτη συγκέντρωσή του εν όψει της προσεχούς αγωνιστικής περιόδου.

Παρουσία των Χάρη Παπαγεωργίου, Αγαπητού Διακογιάννη, Βύρωνα Αντωνιάδη, Νίκου Ζήση, οι διαθέσιμοι παίκτες τέθηκαν στη διάθεση του άμεσου συνεργάτη του Βασίλη Σπανούλη, Ηλία Καντζούρη, ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος για την προετοιμασία στο διάστημα κατά το οποίο ο head coach του Άρη θα έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Ελλάδας, όπως και των Χρήστου Χασανίδη, Κώστα Ηλιάδη και Δημήτρη Μήτσικα (ο Κώστας Χαραλαμπίδης θα επιστρέψει επίσης μετά το τέλος των «παραθύρων» της Εθνικής Ανδρών).

Στο «Nick Galis Hall» βρέθηκαν σήμερα οι Stefan Jovic, Στέλιος Πουλιανίτης, Matt Morgan, Λευτέρης Μποχωρίδης, Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Adam Mokoka, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Jeremiah Robinson – Earl, E.J. Lidell, Γιώργος Τανούλης.

Επίσης, στην προετοιμασία συμμετέχουν οι Aleksa Radanov, Domagoj Proleta, Δημήτρης Γράβας, οι οποίοι θα βοηθήσουν στις προπονήσεις κατά το διάστημα της απουσίας των διεθνών παικτών, όπως και οι νεαροί αθλητές του Άρη, Παναγιώτης Σιγάλας, Μάριος Μεσσηνιώτης, Jonathan Silberstein.

Απόντες από την «πρώτη» της ομάδας ήταν οι διεθνείς Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Neno Dimitrijevic, Khem Birch. Ο τελευταίος αναχώρησε χθες το βράδυ (18/08) για τον Καναδά, προκειμένου να πάρει μέρος στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας της χώρας του. Την ίδια ώρα, ο Adam Mokoka θα χάσει ένα μέρος της προετοιμασίας, λόγω ενός προβλήματος στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού του, το οποίο αποκόμισε από το προηγούμενο «παράθυρο» των Εθνικών Ομάδων.

Τη Δευτέρα 17/08, την Τρίτη 18/08 και σήμερα, οι παίκτες του Αρη πέρασαν από τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Πριν την έναρξη της προπόνησης, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, Χάρης Παπαγεωργίου, μίλησε στους παίκτες και το staff και έστειλε το μήνυμά του εν όψει της χρονιάς που έρχεται:

«Σας καλωσορίζω στην ομάδα και είμαστε αισιόδοξοι για μία επιτυχημένη χρονιά, με υγεία πάνω απ’ όλα. Υπάρχει μία ιδιοκτησία η οποία υπόσχεται την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας σε όλα τα επίπεδα, μία διοίκηση και ένα προπονητικό και επιστημονικό σταφ που θα καλύπτει κάθε ανάγκη, ώστε να έχετε το μυαλό σας μόνο στο παρκέ. Και έχετε μαζί σας μία μεγάλη βάση φιλάθλων που θα σας υποστηρίζουν παντού. Για όλους αυτούς τους λόγους είμαι σίγουρος ότι έρχεται μία πολύ καλή χρονιά. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, έρχονται».