Ρήξη μηνίσκου ο Ναν: Χειρουργήθηκε και επιστρέφει στις αρχές Οκτωβρίου

Ο Κέντρικ Ναν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης. Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού Aktor, αρχές Οκτωβρίου εκτιμάται πως θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση.

Ατυχία για το «τριφύλλι» πριν καλά - καλά ξεκινήσει η προετοιμασία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο «μπόμπερ» των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης, Κέντρικ Ναν, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξιό γόνατο κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης που έκανε στην πατρίδα του. Ο Ναν, έπειτα από επικοινωνία που είχε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου στις ΗΠΑ την Τετάρτη (19/8).

Η επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής που υποβλήθηκε -και θεωρείται «ρουτίνας»- ήταν πετυχημένη. Η επιστροφή του σε φουλ ρυθμούς, λοιπόν, αναμένεται σε διάστημα 6-8 εβδομάδων.

Το... θετικό μέσα στην ατυχία του ίδιου και των «πρασίνων» είναι πως ο Αμερικανός δεν θα λείψει από πολλούς αγώνες του «τριφυλλιού». Βλέπετε, ο Ναν «κουβαλούσε» ούτως ή άλλως ποινή δύο αγωνιστικών για τις εντός συνόρων αναμετρήσεις, επομένως θα απουσίαζε από το ελληνικό Super Cup.

Ουσιαστικά, ο 31χρονος γκαρντ αναμένεται να λείψει στις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, που αρχίζει στις 24/9 και της GBL, που ξεκινάει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Με άλλα λόγια, όλα δείχνουν πως θα χάσει τα εντός έδρας ματς με Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι και εν συνεχεία θα κάνει... αγώνα δρόμου για την επιστροφή του.

Ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα προσθήκης παίκτη στον Παναθηναϊκό Aktor, με τον κόουτς Ομπράντοβιτς να υπολογίζει στους Κώστα Σλούκα, Σιλβέν Φρανσίσκο, Τζέριαν Γκραντ, Μπράνκου Μπάντιο και Δημήτρη Μωραΐτη ως πεντάδα στους γκαρντ για το ξεκίνημα της σεζόν.