Ηχηρή απάντηση ΝΑΤΟ σε Ιράν: «Έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα μέλη μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή»

Το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να «αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή», μετά τις αναφορές για ενδεχόμενο ιρανικής επίθεσης σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη.

Το ΝΑΤΟ δήλωσε σήμερα (19/8) ότι είναι έτοιμο να «αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή», μετά τις αναφορές ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο.

«Όπως αποδείχθηκε νωρίτερα φέτος, όταν η αεράμυνα του ΝΑΤΟ αναχαίτισε με επιτυχία βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία από το Ιράν σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, η στάση αποτροπής και άμυνάς μας είναι ισχυρή και αποτελεσματική», δήλωσε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ στο CNN.

Τον Μάρτιο, τέσσερα ύποπτα ιρανικά βαλλιστικά πυρομαχικά που κατευθύνονταν προς την Τουρκία εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Το Ιράν είχε αρνηθεί τότε ότι εκτόξευσε τους πυραύλους. Η Κύπρος είχε επίσης γίνει στόχος επιθέσεων με drones τον Μάρτιο.

Οι Financial Times μετέδωσαν την Τετάρτη (18/8) ότι το Ιράν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, σε περίπτωση που ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, επικαλούμενοι πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο καθεστώς. Σε απάντηση, ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η στρατιωτική συμμαχία είναι «έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους».

Πηγή: Ethnos.gr