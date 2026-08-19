Χάος στη Μονακό: «Ναυάγησε» του Μάσμπερν, επιστρέφει δυναμικά το πλάνο του Ροναλντίνιο

Νέα ανατροπή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της AS Monaco Basket, με τον Τζαμάλ Μάσμπερν να αποσύρεται από τη διαδικασία και την πρόταση του Ροναλντίνιο να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Σε νέα φάση εισέρχεται το διοικητικό και οικονομικό θρίλερ της Μονακό καθώς η υπόθεση της αλλαγής ιδιοκτησίας παρουσιάζει ακόμη μία σημαντική ανατροπή. Ο Τζαμάλ Μασμπερν, που μέχρι πρότινος αποτελούσε την επικρατέστερη λύση για την επόμενη ημέρα του συλλόγου, φέρεται να αποσύρθηκε από τη διαδικασία, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο για την πρόταση του Ροναλντίνιο και του επενδυτικού fund Clayton Sport.

Η Μονακό βρίσκεται εδώ και εβδομάδες αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και δίνει μάχη σε διοικητικό και αθλητικό επίπεδο για να διασφαλίσει το μέλλον της. Η ομάδα έχει αποκλειστεί από τη γαλλική κορυφαία κατηγορία για τη σεζόν 2026-27, ενώ παράλληλα έχει χάσει τη θέση της στη EuroLeague.

Το πλάνο του πρώην σταρ του NBA, Tζαμάλ Μασμπερν και της Helen Holdings είχε βρεθεί στο επίκεντρο των εξελίξεων το τελευταίο διάστημα. Οι δύο πλευρές είχαν προχωρήσει σημαντικά τις συζητήσεις για την εξαγορά και την ανακεφαλαιοποίηση της Μονακό, με στόχο να καλυφθούν οι οικονομικές απαιτήσεις των γαλλικών αρχών.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν προχώρησε και πλέον η συγκεκριμένη λύση φαίνεται να απομακρύνεται. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί νέο πονοκέφαλο στη Μονακό, η οποία βρίσκεται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο οικονομικό πλάνο και να διεκδικήσει την επιστροφή της στο κορυφαίο επίπεδο του γαλλικού μπάσκετ.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η πρόταση του Ροναλντίνιο αποκτά ξανά ιδιαίτερη σημασία.Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου έχει συνδέσει το όνομά του με την προσπάθεια εξαγοράς της Μονακό, σε συνεργασία με το επενδυτικό fund Clayton Sport από την Ανδόρα. Η πρόταση προβλέπει την κάλυψη σημαντικών οικονομικών υποχρεώσεων του συλλόγου, αλλά και ένα πολυετές επενδυτικό πλάνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, το πλάνο περιλαμβάνει την αποπληρωμή περίπου 2,5 εκατ. ευρώ προς τη EuroLeague, τραπεζική εγγύηση ύψους 5 εκατ. ευρώ, καθώς και επένδυση περίπου 10 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση για διάστημα τριών έως πέντε ετών.