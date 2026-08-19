Κόλσον: «Στόχος της Μακάμπι να φτάσει στο Final Four»

Ο Μπόνζι Κόλσον έθεσε ψηλά τον πήχη μιλώντας για τους φετινούς στόχους της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Επιπλέον, «έσταξε μέλι» για τον Όντεντ Κάτας.

Ο Αμερικανός σμολ φόργουορντ επέστρεψε στο Τελ Αβίβ και ανέφερε για την «ομάδα του λαού»: «Είναι ευλογία και ένα υπέροχο συναίσθημα. Οι φίλαθλοι της Μακάμπι είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Όταν επιστρέφεις και λαμβάνεις τόση στήριξη και αγάπη, είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Δεν βλέπεις κάτι τέτοιο κάθε μέρα και είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα», ενώ σε ερώτηση για το αν είχε επαφές με τους συμπαίκτες του πριν αποφασίσει να υπογράψει, είπε:

«Μίλησα με κάποια από τα παιδιά. Με τον Τζον ΝτιΜπαρτολομέο, τον Μπακό και φυσικά με τον Όντεντ. Προσπαθούσα να καταλάβω πώς είναι τα πράγματα, να αποκτήσω ξανά την αίσθηση του μέρους και να χτίσω σχέσεις. Μας περιμένει πολλή δουλειά στο παρκέ, αλλά είναι σημαντικό να αναπτύξουμε και τις σχέσεις μας εκτός αυτού».

Επιπλέον, τόνισε για τους στόχους των Ισραηλινών: «Ο στόχος είναι να φτάσουμε στο Final Four. Θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια της σεζόν, έχουμε νέους παίκτες αλλά και παιδιά που επιστρέφουν, όμως αν συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε καθημερινά και παραμείνουμε ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε κάτι ξεχωριστό. Νομίζω ότι έχουμε την ομάδα για να το κάνουμε. Υπάρχουν εδώ παίκτες που είναι πεινασμένοι για επιτυχίες και διαθέτουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο» και συμπλήρωσε για τη συνεργασία του με τον Όντεντ Κάτας:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι’ αυτό, είναι δικός μου άνθρωπος. Με βοήθησε πραγματικά πολύ να εξελιχθώ ως παίκτης, ειδικά στην Ευρώπη. Τον καταλαβαίνω και με καταλαβαίνει. Αμέσως μετά την υπογραφή μου, του έστειλα μήνυμα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ ξανά μαζί του, να μάθω και να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε όσα έχουμε εδώ στη Μακάμπι».