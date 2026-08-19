Ο Πετρούνιας κρατάει μια... έκπληξη για τον τελικό! (vid)

Ο «αυτοκράτορας των κρίκων» θα διεκδικήσει ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο (21/8) και μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε έτοιμος!

Οι δηλώσεις του Λευτέρη Πετρούνια μετά τη σημερινή (19/8) πρόκριση:

«Ένας ακόμα τελικός. Ήρθαμε αρκετά έτοιμος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδειξε καλή εικόνα. Δεν γλιτώσαμε κάποια λάθη στην αρχή, παρ’ όλα αυτά η κατάταξη είναι πολύ τιμητική. Θεωρώ ότι με μία-δύο αλλαγές θα μπορούσαμε ως ομάδα να προκριθούμε στο Παγκόσμιο. Ο νεοφερμένος από τον Καναδά, Γιάννης Χρονόπουλος, πήγε καταπληκτικά. Σε ό,τι αφορά εμένα, όλα καλά. Μπήκα ήρεμος, οι παλμοί μου ήταν πολύ χαμηλοί. Έχω κάνει πάρα πολλά προγράμματα και έχω ετοιμάσει μία ωραία έκπληξη για την Παρασκευή. Αν προκριθώ δεύτερος, εκτελώ όγδοος, οπότε εγώ θα αποφασίσω με ποιον τρόπο θα κλείσει ο αγώνας. Έχω δύο εκδοχές προγραμμάτων. Ο Ρώσος (σ.σ. Ίλια Ζάικα) είναι μπροστά μου για λιγότερο από ένα δέκατο. Κανείς από τους δυο μας δεν κόλλησε την έξοδο. Νομίζω πως μπήκα με σιγουριά, δεν ήθελα να ρισκάρω ένα κόλλημα, γιατί μπορεί να οδηγηθείς και σε πτώση. Οπότε πήγα με ασφάλεια».

Για τη σταθερή παρουσία του στην κορυφή: «Έχουμε 2026 και πήρα το πρώτο μου ευρωπαϊκό μετάλλιο το 2011. Με κάνει να φαίνομαι πολύ μεγάλος, αλλά θεωρώ ότι ένας μεγάλος αθλητής καθορίζεται από τη διάρκειά του. Δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ή όχι αθλητής, αλλά ξέρω ότι έχω διάρκεια. Το υπόλοιπο αποτέλεσμα και ό,τι άλλο με χαρακτηρίζει θα το κρίνει ο κόσμος και η ιστορία. Έχω πάρα πολύ καλό προπονητή και ομάδα γύρω μου, ενώ η οικογένειά μου είναι πολύ υποστηρικτική σε όλο αυτό το ταξίδι. Το μυαλό μου είναι συγκεντρωμένο και χαράζουμε μία πορεία ανάλογα με τους αντιπάλους μου. Αν δυσκολέψουν κι άλλο τα πράγματα, θα τα δυσκολέψω κι εγώ. Αν τα πράγματα γίνουν πιο εύκολα, θα προσαρμοστώ ανάλογα. Έχω την υγεία μου και αυτό είναι σημαντικό. Έφτασα εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είχα κάποιες μικρές ενοχλήσεις στον ώμο, αλλά έχω ρίξει πολλή δουλειά».

Τέλος, ξεκαθάρισε πως ο στόχος του παραμένει πάντα η κορυφή: «Ξεκάθαρα αυτός είναι ο στόχος μου. Πάντα ένας αθλητής, και ο Μίλτος και ο Εμμανουήλ, πάνε και στοχεύουν στην κορυφή. Το ίδιο ο Χρήστου και όλα τα παιδιά. Σαφέστατα και η δεύτερη θέση είναι τιμητική, όπως και η τρίτη και η τέταρτη, αλίμονο. Σε έναν τελικό έχω ξαναπεί ότι ο πρώτος γίνεται όγδοος και ο όγδοος πρώτος πολύ εύκολα. Πάω για το ένατο. Έχω πει ότι θέλω να τελειώσω την καριέρα μου και να έχω 11. Είναι ένας σημαδιακός αριθμός για εμένα, οπότε θέλω να κερδίσω. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός. Ο Ζάικα είναι νέος, καλός, φρέσκος, ο πιο ψύχραιμος θα κερδίσει».