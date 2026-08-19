Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ελληνικό FBI και ΕΟΔΑΣΑΑΜ ξεκίνησαν αυτοψία στο σημείο

Συλλέγονται βίντεο, καταθέσεις και στοιχεία για την πτήση του Bell 206 - Στον Πειραιά οι τρεις σοροί, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σίφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η διερεύνηση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και ότι θα απαιτηθεί χρόνος μέχρι να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το τι συνέβη λίγα δευτερόλεπτα πριν από την πτώση.

Η συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο στοίχισε τη ζωή στον 55χρονο Ελληνα πιλότο και σε ένα ζευγάρι Βρετανών νεονύμφων, ηλικίας 31 και 30 ετών, οι οποίοι ταξίδευαν στο νησί για τον μήνα του μέλιτος. Το δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα (17.08.2026), σε μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο, ενώ εικόνες από βίντεο δείχνουν το Bell 206 να περιστρέφεται στον αέρα λίγο πριν από την πτώση του.

Η προανάκριση έχει ήδη ξεκινήσει από την Ελληνική Αστυνομία, από αξιωματικούς του λεγόμενου «ελληνικού FBI», με συλλογή καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού και κάθε άλλου στοιχείου που μπορεί να φωτίσει τις συνθήκες της τραγωδίας.

Από το απόγευμα της Τρίτης (18.08.2026) βρίσκονται στη Σίφνο τρεις εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ και δύο στελέχη του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

Τα κλιμάκια άρχισαν από το πρωί την αυτοψία στον χώρο του δυστυχήματος, ο οποίος παραμένει αποκλεισμένος και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις που μετακινήθηκαν στο νησί από τη Νάξο. Παράλληλα, έρευνα πραγματοποιεί και κλιμάκιο του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Σύρου.

Σε αυτή τη φάση, δύο είναι τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αρμόδιοι ως προς τα αίτια της πτώσης. Το πρώτο αφορά πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου, ενώ το δεύτερο το ενδεχόμενο να αντιμετώπισε αιφνίδιο πρόβλημα υγείας ο χειριστής.

Οι εκδοχές αυτές εξετάζονται και υπό το πρίσμα του διαθέσιμου οπτικού υλικού, στο οποίο το ελικόπτερο εμφανίζεται να περιστρέφεται λίγο πριν από την προσέγγισή του στο ελικοδρόμιο. Ωστόσο, αρμόδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, έχουν συγκεντρώσει τα διαθέσιμα βίντεο από τη στιγμή της πτώσης, τα οποία πρόκειται να εξεταστούν από ειδικούς.

Καταθέσεις έχουν ήδη ληφθεί από τον υπεύθυνο του ελικοδρομίου, καθώς και από εργαζομένους της εταιρείας στην οποία ανήκε το Bell 206 και η οποία πραγματοποιούσε πτήσεις αεροταξί.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα συγκεντρωθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την πτήση του ελικοπτέρου από το ελικοδρόμιο του Μαρκόπουλου Αττικής, από όπου είχε απογειωθεί με προορισμό τη Σίφνο.

Οι αξιωματικοί έχουν ζητήσει ή πρόκειται να ζητήσουν πληροφορίες από σειρά υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η ΕΜΥ, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την ώρα του δυστυχήματος. Στη δικογραφία θα ενσωματωθεί και η έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε μετά την πτώση.

Στοιχεία αναμένεται να ζητηθούν ακόμη από την Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου ήταν εργαζόμενος στην εταιρεία, αλλά και από τον δήμο σχετικά με τη λειτουργία του ελικοδρομίου.

Παράλληλα, έχει ενημερωθεί η βρετανική πρεσβεία για τον θάνατο των δύο Βρετανών υπηκόων. Οι τρεις σοροί μεταφέρονται, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, όπου θα πραγματοποιηθούν νεκροτομές και οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, τα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο, προκειμένου να εξεταστούν λεπτομερώς από τους ειδικούς. Το σύνολο των στοιχείων που θα προκύψουν από την έρευνα θα τεθεί στη συνέχεια στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών.

Πηγή: Newsit.gr