Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο τρεις κρατούμενοι μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών

Και οι τρεις αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκαν

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στις φυλακές Διαβατών στη Θεσσαλονίκη, όταν εκδηλώθηκε φωτιά μέσα σε κελί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:30, όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εκδηλώθηκε φωτιά σε στρώμα μέσα σε κελί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και η εξωτερική φρουρά του σωφρονιστικού καταστήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.

Από το συμβάν, τρεις κρατούμενοι χρειάστηκε να μεταφερθούν προληπτικά στο εφημερεύον νοσοκομείο καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού.

Πηγή: newsbomb.gr