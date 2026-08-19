Μετά τον «χαμό» με τον Ολυμπιακό: Τα 5 πράγματα που απαγορεύεται να κάνει πια ο Ουόκαπ!

Τόμας Ουόκαπ και Ολυμπιακός οδηγούνται στα δικαστήρια για ένα διαζύγιο που θα μπει στα λεξικά ως το άκρο αντίθετο του «βελούδινου», όμως το ακόμα σημαντικότερο είναι οι ιδιαίτερες απαγορεύσεις που θα επιβληθούν στον παίκτη.

Καπνός υπήρχε εδώ και καιρό. Έπειτα, κι ενόσω περιμέναμε την επερχόμενη φωτιά, προέκυψε… ηφαίστειο. Κι όχι όποιο κι όποιο, αλλά εκείνο της Πρωτοψάλτη που ξυπνά μετά από 7 γενιές σβηστό: ο Τόμας Ουόκαπ, παρά το γεγονός πως αποτελεί ένα από τ’ αγαπημένα παιδιά του coach Μπαρτζώκα, προφανέστατα «τυφλώθηκε» από το χρυσάφι που έριξε στα πόδια του η Ντουμπάι.

Αποτέλεσμα: οι σχέσεις των δύο πλευρών θυμίζουν, πλέον, εκπομπή της Βίκυς Φλέσσα, καθώς έχουν φτάσει

Το ότι το συγκεκριμένο ζήτημα κατέληξε στο Basketball Arbitral Tribunal (ό,τι στο καλό κι αν είναι αυτό…) της FIBA είναι γνωστό. Εκείνο που με μια ψύχραιμη ματιά μπορεί να πει κανείς είναι πως η ευθύνη βαραίνει- κυρίως για τους εξόφθαλμα λάθος χειρισμούς του- περισσότερο τον 33χρονο πλέι μέικερ και λιγότερο τους Ερυθρόλευκους, που ορθώς επισημαίνουν πως ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Όπως και να ’χει, το τι συμβαίνει εσχάτως στην υπόθεση το περιγράφει με γλαφυρότατο τρόπο η Πάολα. Κι αυτό γιατί

Όλα τα «προαναφερθέντα», ωστόσο, είναι κάτι που, λίγο-πολύ, γνωρίζαμε. Εκείνο που δεν ξέραμε μέχρι πρότινος, και φέρνει τώρα στο φως το SDNA, είναι οι πρωτοφανείς απαγορεύσεις που επιβάλλονται στο γενικότερο οικοσύστημα του μπάσκετ σε ό,τι έχει να κάνει με τον Τόμας Ουόκαπ.

Πιο συγκεκριμένα, από τούδε και στο εξής:

Απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ο (τέως συμπατριώτης μας) Ουόκαπ τη μοναδική ελληνική λέξη που δε μεταφράζεται σε καμία άλλη γλώσσα του πλανήτη: το φιλότιμο. Ούτως ή άλλως απέδειξε ότι δεν έχει.

Κανένα Μέσο δεν έχει το δικαίωμα ν’ αποκαλεί τον Ουόκαπ «Θωμά», όπως συνηθιζόταν μετά την πολύ πετυχημένη ελληνοποίησή του. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που πριν το «Θωμάς» προηγείται το «Άπιστος».

Άπαντες υποχρεούνται να γράφουν/ προσφωνούν τον Ουόκαπ αποκλειστικά και μόνο ως «ο Τεξανός». Τα «Ελληνοτεξανός», «Τεξανοέλληνας», «Έλληνας στην ψυχή» (αυτήν που θα παραδώσει, εικάζουμε, μαζί με το γαλανόλευκο διαβατήριο…) τελειώσανε. Το θετικό, εν προκειμένω, είναι πως πάρα πολλοί δημοσιογράφοι έχουν ήδη συμμορφωθεί με την συγκεκριμένη υπόδειξη και τον λένε σκέτο «Τεξανός» ή, στη χείριστη των περιπτώσεων, «Αμερικανός». Όπα-ΗΠΑ-ό,τι-σας-λέω, δηλαδή.

Ο Τεξανός μπορεί να τρώει οποιαδήποτε άλλη σαλάτα θέλει πλην του ΣΕΦ. Αυτό δεν σχετίζεται με την (αυστηρότατη, είναι η αλήθεια- το παιδί είναι φέτες) δίαιτα που ακολουθεί, αλλά με το γεγονός πως δεν σεβάστηκε το επί σειρά ετών σπίτι του. Ειδικά τώρα που ανακαινίζεται.

Τέλος, οποιαδήποτε αναφορά στον Ύψιστο ή/και τη Μητέρα του από πλευράς Ουόκαπ θα διώκεται από τον νόμο, εις ένδειξη σεβασμού στον (οσονούπω) πρώην προπονητή του. Το μόνο πλαίσιο στο οποίο μπορεί να επικαλεστεί τον όρο «θεία» ο Τόμας είναι αν έχει καμιά θεία απ’ το Σικάγο. Σε περίπτωση, όμως, που παραβεί τον κανόνα και αποδειχθεί ότι δεν έχει τον Θεό του, θα πάει σούμπιτος στην ευχή της Χριστοπαναγιάς.

Και κάπου εδώ, λίγο πριν το τέλος, φτάνουμε στο ζέον θέμα: τι θα γίνει αν υπάρξει πλήρης ανατροπή της υπόθεσης και, αίφνης, τα βρούνε από το πουθενά Ολυμπιακός και Ουόκαπ;

Σ’ αυτή την περίπτωση, αγαπητοί μας αναγνώστες, θα μιμηθούμε τον Παπαθεοδώρου: