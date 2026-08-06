Ο Λιόλιος άναψε το πράσινο φως για την πώληση του Πλώτα στον Ολυμπιακό!

Τελειωμένη υπόθεση πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του νεαρού Πλώτα στον Ολυμπιακό. Οι συζητήσεις καρποφόρησαν καθώς ο Λιόλιος - ιδιοκτήτης του Προμηθέα με βάση την απόφαση της ΕΕΑ - αποφάσισε να πει «ναι» στην πρόταση των Πειραιωτών. Ανοιχτό αν θα πάει φέτος ή θα μείνει δανεικός ένα χρόνο σε… στυλ Καραγιαννίδη.

Σε μια εποχή όπου ο Βαγγέλης Λιόλιος αντιμετωπίζει τον μεγάλο πονοκέφαλο των δικαστικών αποφάσεων αλλά και της πίεσης για την εξεύρεση 500.000 για την ασφάλεια του Γιάννη, ένα ευχάριστο νέο προέκυψε σχεδόν από το πουθενά καθώς ο Νίκος Πλώτας θα εξαργυρώσει τη σεζόν που έκανε φέτος με 5,5 πόντους (54% δίποντο, 20% τρίποντο) με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Φέρνοντας πολύτιμα έσοδα στο ταμείο της ομάδας του Βαγγέλη Λιόλιου που είναι και επίσημα - σύμφωνα με απόφαση της ΕΕΑ πάντα - ο εν κρυπτώ ιδιοκτήτης του Προμηθέα.

Προφανώς στην υπόθεση εγείρονται διάφορα ζητήματα που θα εξεταστούν όμως από τις αρμόδιες Αρχές καθώς ο Λιόλιος και ο Προμηθέας βρίσκονται υπό καθεστώς δικαστικού πορίσματος. Ωστόσο σε τούτο το άρθρο θα εξετάσουμε αυστηρά το μεταγραφικό σκέλος της υπόθεσης.

Ο Τόμας Γουόκαπ όλα θα δείχνουν πως δεν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό και οι Ελληνες παίκτες με πιθανότητα να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο σπανίζουν.

Ο 22χρονος Πλώτας μπορεί να μην έχει λάμψει ως τώρα και να δείχνει αδυναμία στο σουτ αλλά έχει στοιχεία που αρέσουν στον Μπαρτζώκα: Μεγάλο size (1,95), αμυντικά skills, αθλητικότητα αλλά και διάθεση να θυσιαστεί για την ομάδα. Ο Πλώτας προορίζεται για 5ο γκαρντ, πίσω από Μακιντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσει, Φουρνιέ.

Το θέμα δεν έχει μείνει πια σε θεωρητικό επίπεδο καθώς οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν προχωρήσει και στην κατάθεση πρότασης.

Την τελική απόφαση θα λάβει όπως σε όλα τα σημαντικά ζητήματα του Προμηθέα, ο εν δυνάμει ισχυρός άνδρας της ομάδας, Ευάγγελος Λιόλιος ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες άναψε το πράσινο φως για μια ακόμα μεταγραφή προς τον Ολυμπιακό.

Η πετυχημένη συνταγή της συναλλαγής με τους ερυθρόλευκους για τον Καραγιαννίδη δεν αποκλείεται να επαναληφθεί και με τον ίδιο τρόπο αν τελικά κριθεί σκόπιμο να μείνει ο παίκτης άλλον έναν χρόνο δανεικός στον Προμηθέα.

Αυτό που μένει είναι να αποκαλυφθεί το ύψος της πρότασης και των χρημάτων που θα απαιτηθούν για να υπογράψει ο νεαρός παίκτης στον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι τη φετινή σεζόν ο Προμηθέας πούλησε και τον Μπαζίνα έναντι 700.000€ στον ΠΑΟΚ.

Κι αυτό δείχνει πως η επιχειρηματική ιδέα της πώλησης αθλητών με πολύ σοβαρά ανταλλάγματα, εξελίσσεται σε χρυσωρυχείο για τον Λιόλιο και την ομάδα της Πάτρας.