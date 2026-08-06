Επίσημο: Πλήρωσε το buy-out και αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα ο Σενγκέλια (pic)

Ο Τορνίκε Σενγκέλια αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, καθώς πλήρωσε το buy-out στο συμβόλαιό του, όπως ανακοίνωσε ο ισπανικός σύλλογος.

Η Μπαρτσελόνα έκανε γνωστό πως ο Τορνίκε Σενγκέλια δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Όπως ανακοίνωσαν οι «Μπλαουγκράνα», ο παίκτης πλήρωσε το buy-out στο συμβόλαιό του (περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ) και έτσι αποτελεί παρελθόν.

Με τον ισπανικό σύλλογο στο πρωτάθλημα είχε σε 30 αγώνες 10,6 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ στην κανονική περίοδο και 12,9 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ σε 10 ματς στα play-offs. Στην Euroleague σε 34 αναμετρήσεις μέτρησε 12,4 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ.