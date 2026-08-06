Σημαντική προσθήκη για τον Βίκο Ιωαννίνων: Ανακοίνωσε τον Άλερικ Φρίμαν (pic)

Ο Βίκος Ιωαννίνων προχώρησε σε μία μεγάλη προσθήκη, καθώς έκανε δικό του τον Άλερικ Φρίμαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Vikos Φalcons ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανό shooting guard Allerik Freeman για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Freeman (1,91 μ., γεννημένος στις 30 Οκτωβρίου 1994) διαθέτει πλούσια εμπειρία από κορυφαία πρωταθλήματα, αποτελώντας έναν αθλητή με εξαιρετική εκτελεστική ικανότητα, αξιόπιστο περιφερειακό σουτ και προσωπικότητα στις κρίσιμες στιγμές.

Ξεκίνησε την κολεγιακή του πορεία στο Baylor University, ενώ ολοκλήρωσε την παρουσία του στο NCAA με το NC State, όπου αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ της ομάδας, έχοντας 16,1 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 2,6 ασίστανά αγώνα.

Στην επαγγελματική του καριέρα έχει φορέσει τις φανέλες των Alba Fehérvár, Shenzhen Aviators, LDLC ASVEL, Frutti Extra Bursaspor, CSKA Moscow, Reyer Venezia, Beşiktaş, Budućnost VOLI και Qingdao Eagles, αγωνιζόμενος σε κορυφαία ευρωπαϊκά και ασιατικά πρωταθλήματα.

Career Highlights

• Alba Fehérvár: 15,9 πόντοι, 3,7 ασίστ, 3,4 ριμπάουντ – από τους κορυφαίους σκόρερ του FIBA Europe Cup.

• Shenzhen Aviators: 20,1 πόντοι, 4,9 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ.

• LDLC ASVEL: Συμμετοχές σε EuroLeague και γαλλικό πρωτάθλημα με 44% στα τρίποντα.

• Bursaspor: 20,5 πόντοι στο τουρκικό πρωτάθλημα και 19,6 πόντοι στο EuroCup, οδηγώντας την ομάδα μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Με εμπειρία από EuroLeague, EuroCup, ABA League, Basketball Champions League, VTB League και CBA, ο Freeman έρχεται να προσθέσει ποιότητα, ηγετική προσωπικότητα και εκτελεστική δεινότητα στην περιφερειακή γραμμή των Vikos Φalcons, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Stoiximan GBL.

Allerik, καλώς ήρθες στην οικογένεια των Vikos Φalcons!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα».