Τζάμπολ στο Ευρωμπάσκετ Κορασίδων U16

Η πρεμιέρα της Ελλάδας στη διοργάνωση θα γίνει αύριο (7/8) στις 19.30 στην αναμέτρηση με την Ιρλανδία, η οποία σήμερα (6/8) θα παίξει των πρώτο της αγώνα απέναντι στη Δανία.
Η αγωνιστική δράση θα αρχίσει από την αναμέτρηση του ΣΤ’ ομίλου, Ισλανδία-Νορβηγία στις 17.00
Όλοι οι αγώνες της διοργάνωσης θα μεταδοθούν live streaming από το κανάλι YouTube της FIBA.
Η είσοδος των φιλάθλων είναι ελεύθερη.
Οι όμιλοι
Έ’ Όμιλος: Ελλάδα, Ιρλανδία, Δανία
ΣΤ΄ Όμιλος: Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Ισλανδία
Το πρόγραμμα των αγώνων
6/8
17.00 Ισλανδία-Νορβηγία
19.30 Δανία-Ιρλανδία
7/8
17.00 Νορβηγία-Μ. Βρετανία
19.30 Ιρλανδία-Ελλάδα
8/8
17.00 Μ. Βρετανία-Ισλανδία
19.30 Ελλάδα-Δανία
10/8 Ημιτελικοί
1ος Ε’ Ομίλου-2ος ΣT΄Ομίλου
1ος ΣΤ΄Ομίλου-2ος Ε΄Ομίλου
11/8
Θέσεις 5-6
16.00 3ος Ε΄Ομίλου – 3ος ΣΤ΄Ομίλου
Θέσεις 3-4 18:30
Τελικός 21.00
Τα ρόστερ των ομάδων
Ε’ ΟΜΙΛΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημ. Γέν
|Ύψος
|Ομάδα
|34
|Αριάδνη Βλάχου
|29.04.2011
|1.85
|Αγ. Νικόλαος Παλλήνης
|7
|Ευαγγελία Βουγιούκα
|25.02.2010
|1.88
|ΚΑΟ Μελισσίων
|30
|Λίσα Ιτόγια
|30.03.2010
|1.73
|Παναθλητικός
|1
|Όλγα Κυναμέα
|27.02.2010
|1.74
|Παναθλητικός
|14
|Ρέα Λάσκαρη
|05.03.2010
|1.81
|Μαρούσι
|15
|Αναστασία – Μαρία Μαλλιαρού
|30.06.2010
|1.90
|Μαρούσι
|23
|Στυλιανή Μανάβη
|23.08.2011
|1.75
|ΠΑΟΚ
|4
|Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου
|20.04.2011
|1.70
|Παναθηναϊκός
|11
|Πάνγκελα Μπεκίρι
|26.06.2010
|1.75
|ΠΑΟΚ
|8
|Νεφέλη Σκούμα
|06.08.2010
|1.78
|Παναθλητικός
|5
|Μαριάνθη Τουλούπη
|05.05.2010
|1.65
|Παναθηναϊκός
|10
|Καλλιόπη – Παναγιώτα Χουσελά
|06.07.2010
|1.58
|Πρωτέας Βούλας
Προπονήτρια: Κατερίνα Ανδρεοπούλου
Β. Προπονητή: Χρήστος Σκαλωμένος, Θωμάς Ντίκας
Γυμναστής: Μίλτος Κουναβός
Φυσικοθεραπεύτρια: Ιωάννα Στραχίνη
Team Manager: Ιωάννα Ρήγα
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημ. Γεν.
|Ύψος
|3
|Τζέσικα Μπρι
|09.12.2010
|1.68
|20
|Νάγια Τέρνερ
|06.12.2010
|1.78
|0
|Κιάρα Ζουράβσκα
|05.01.2010
|1.78
|1
|Μία Νταν
|16.01.2011
|1.68
|7
|Ίφα Κόρτνεϊ
|05.02.2010
|1.78
|6
|Εϊβι Μακ Κόναγκλ
|01.01.2010
|1.75
|4
|Κέιτι Ρόυζ Χάρισον
|04.02.2010
|1.70
|10
|Αγιοτάντε Αντεμοκούν
|11.01.2010
|1.80
|13
|Ρόμπιν Ουόλς
|23.02.2010
|1.70
|14
|Σόρσα Κέλι
|02.03.2010
|1.73
|5
|Σιούν Κέλι
|22.02.2010
|1.83
|11
|Σάρα Χόρκαν
|09.02.2010
|1.70
Προπονητής: Πολ Ο΄Μπράιαν
Β. Προπονητή: Λόρα Μορένα
ΔΑΝΙΑ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημ. Γεν.
|Ύψος
|8
|Μίλε Σόρενσεν
|19.04.2010
|1.82
|10
|Άλμα Μπλακ
|03.09.2010
|1.77
|5
|Λιν Πάλμκβιστ
|05.04.2010
|1.70
|50
|Φρανσίσκα Τρεσιέσκι
|19.01.2010
|1.78
|21
|Φιλίπα Οβεργκράαντ
|06.05.2010
|1.83
|7
|Μάγια Τζέικομπσεν
|25.01.2010
|1.69
|9
|Λάρκε Γιόργκενσεν
|27.06.2010
|1.80
|20
|Τίλντε Σίγκερστεντ
|16.08.2010
|1.83
|33
|Σάρα Έρικσεν
|14.05.2010
|1.75
|18
|Κάρλα Ρόσενμπεργκ
|21.10.2010
|1.70
|24
|Ελινόρ Μπέντικσεν
|10.05.2010
|1.66
Προπονητής: Μάρκο Σερίνι
Β. Προπονητή: Ένα Βίσο
ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημ. Γεν.
|Ύψος
|1
|Γκρέις Αλεξάντερ
|10.06.2010
|–
|12
|Ματίλντα Άπφολντ
|16.07.2011
|–
|19
|Όνορ Ντάνκλεϊ
|27.05.2010
|–
|10
|Νικίτα Κόρνφορντ
|06.03.2010
|–
|15
|Μόλι Γουίντλ
|21.01.2010
|–
|18
|Ντέμι Λαμουγιέ
|10.07.2010
|–
|11
|Σαϊτίρα Σμιθ
|08.07.2010
|–
|13
|Χόλι Σμιθ – Ουάιτ
|12.12.2011
|–
|9
|Σαντέλ Οκόλι
|01.11.2010
|–
|8
|Μότζαν Μάλεκ
|06.04.2010
|–
|6
|Γκρέις Ρόμπερτς
|02.12.2011
|–
|5
|Ντενάγια-Τζέιντ Άνστερσον
|08.05.2010
|–
Προπονήτρια: Λόρεν Μίλιγκαν
Β. Προπονητή: Σάνις Τέρνερ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημ. Γεν.
|Ύψος
|6
|Λίλιαν Αγκάνο Ανάμ
|03.09.2010
|1.70
|24
|Γκεντόνα Χαμπντέζι
|30.08.2010
|1.70
|7
|Σιένα Μπρούας
|17.10.2010
|1.67
|11
|Λία Γιάρνουγκ Φάουσκε
|19.01.2010
|1.73
|8
|Αμέλια Μαρτίνα Μίντουν
|23.08.2010
|1.67
|15
|Σάρα Σκράμο
|08.02.2011
|1.88
|5
|Φατού Γιάγκνε
|08.03.2010
|1.82
|9
|Χένι Τζούλσγκααρντ
|06.07.2010
|1.76
|77
|Μία Μέλλινγκεν Όμλαντ
|24.03.2013
|1.63
|2
|Τζούλι Ενγκεμπρέτσεν
|15.12.2011
|1.75
|21
|Νόρα Σβένινγκσεν
|15.10.2010
|1.80
|10
|Τζούλι Μπόσταντ
|08.01.2010
|1.86
Προπονητής: Μόρτεν Μίρβανγκ
Β. Προπονητή: Αϊσούν Ερντογάν
ΙΣΛΑΝΔΙΑ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημ. Γεν.
|Ύψος
|2
|Καμίλα Μπέργκσβενσόλντ
|05.02.2010
|1.76
|5
|Ραν Σβέλνμπιορσοτιρ
|24.03.2011
|1.70
|6
|Μπιόργκ Καρλσοτίρ
|19.01.2010
|1.82
|8
|Μπέργκλιντ Χλινσοτίρ
|22.05.2010
|1.84
|10
|Έλβα Ραγκναρσοτίρ
|07.06.2010
|1.74
|12
|Όντι Ελναρσοτίρ
|26.08.2010
|1.76
|13
|Χίλντουρ Κριστινσοτίρ
|19.01.2010
|1.84
|15
|Ίβα Ινγκαντοτίρ
|27.07.2010
|1.86
|16
|Βάλντις Αλεξαντερσοτίρ
|23.12.2010
|1.78
|18
|Ντόρα Κριστμαντοτίρ
|17.11.2010
|1.84
|22
|Χέιντρουν Σαεβαρσοτίρ
|16.01.2010
|1.76
|66
|Ίβα Ολαντοτίρ
|10.09.2010
|1.82
Προπονητής: Χάκον Γιάρτανσον