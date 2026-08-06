Τζάμπολ στο Ευρωμπάσκετ Κορασίδων U16

Αρχίζει σήμερα (6/8) στα Ιωάννινα στο κλειστό γυμναστήριο “Σιδέρης Καραδήμας” το Ευρωμπάσκετ Κορασίδων U16 (B’ Κατηγορίας), όπου έξι ομάδες, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Δανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Νορβηγία και η Ισλανδία, θα διεκδικήσουν το εισιτήριο που οδηγεί στην Α΄ Κατηγορία.

Η πρεμιέρα της Ελλάδας στη διοργάνωση θα γίνει αύριο (7/8) στις 19.30 στην αναμέτρηση με την Ιρλανδία, η οποία σήμερα (6/8) θα παίξει των πρώτο της αγώνα απέναντι στη Δανία.

Η αγωνιστική δράση θα αρχίσει από την αναμέτρηση του ΣΤ’ ομίλου, Ισλανδία-Νορβηγία στις 17.00

Όλοι οι αγώνες της διοργάνωσης θα μεταδοθούν live streaming από το κανάλι YouTube της FIBA.

Η είσοδος των φιλάθλων είναι ελεύθερη.

Οι όμιλοι

Έ’ Όμιλος: Ελλάδα, Ιρλανδία, Δανία

ΣΤ΄ Όμιλος: Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Ισλανδία

Το πρόγραμμα των αγώνων

6/8

17.00 Ισλανδία-Νορβηγία

19.30 Δανία-Ιρλανδία

7/8

17.00 Νορβηγία-Μ. Βρετανία

19.30 Ιρλανδία-Ελλάδα

8/8

17.00 Μ. Βρετανία-Ισλανδία

19.30 Ελλάδα-Δανία

10/8 Ημιτελικοί

1ος Ε’ Ομίλου-2ος ΣT΄Ομίλου

1ος ΣΤ΄Ομίλου-2ος Ε΄Ομίλου

11/8

Θέσεις 5-6

16.00 3ος Ε΄Ομίλου – 3ος ΣΤ΄Ομίλου

Θέσεις 3-4 18:30

Τελικός 21.00

Τα ρόστερ των ομάδων

Ε’ ΟΜΙΛΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν Ύψος Ομάδα 34 Αριάδνη Βλάχου 29.04.2011 1.85 Αγ. Νικόλαος Παλλήνης 7 Ευαγγελία Βουγιούκα 25.02.2010 1.88 ΚΑΟ Μελισσίων 30 Λίσα Ιτόγια 30.03.2010 1.73 Παναθλητικός 1 Όλγα Κυναμέα 27.02.2010 1.74 Παναθλητικός 14 Ρέα Λάσκαρη 05.03.2010 1.81 Μαρούσι 15 Αναστασία – Μαρία Μαλλιαρού 30.06.2010 1.90 Μαρούσι 23 Στυλιανή Μανάβη 23.08.2011 1.75 ΠΑΟΚ 4 Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου 20.04.2011 1.70 Παναθηναϊκός 11 Πάνγκελα Μπεκίρι 26.06.2010 1.75 ΠΑΟΚ 8 Νεφέλη Σκούμα 06.08.2010 1.78 Παναθλητικός 5 Μαριάνθη Τουλούπη 05.05.2010 1.65 Παναθηναϊκός 10 Καλλιόπη – Παναγιώτα Χουσελά 06.07.2010 1.58 Πρωτέας Βούλας

Προπονήτρια: Κατερίνα Ανδρεοπούλου

Β. Προπονητή: Χρήστος Σκαλωμένος, Θωμάς Ντίκας

Γυμναστής: Μίλτος Κουναβός

Φυσικοθεραπεύτρια: Ιωάννα Στραχίνη

Team Manager: Ιωάννα Ρήγα

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γεν. Ύψος 3 Τζέσικα Μπρι 09.12.2010 1.68 20 Νάγια Τέρνερ 06.12.2010 1.78 0 Κιάρα Ζουράβσκα 05.01.2010 1.78 1 Μία Νταν 16.01.2011 1.68 7 Ίφα Κόρτνεϊ 05.02.2010 1.78 6 Εϊβι Μακ Κόναγκλ 01.01.2010 1.75 4 Κέιτι Ρόυζ Χάρισον 04.02.2010 1.70 10 Αγιοτάντε Αντεμοκούν 11.01.2010 1.80 13 Ρόμπιν Ουόλς 23.02.2010 1.70 14 Σόρσα Κέλι 02.03.2010 1.73 5 Σιούν Κέλι 22.02.2010 1.83 11 Σάρα Χόρκαν 09.02.2010 1.70

Προπονητής: Πολ Ο΄Μπράιαν

Β. Προπονητή: Λόρα Μορένα

ΔΑΝΙΑ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γεν. Ύψος 8 Μίλε Σόρενσεν 19.04.2010 1.82 10 Άλμα Μπλακ 03.09.2010 1.77 5 Λιν Πάλμκβιστ 05.04.2010 1.70 50 Φρανσίσκα Τρεσιέσκι 19.01.2010 1.78 21 Φιλίπα Οβεργκράαντ 06.05.2010 1.83 7 Μάγια Τζέικομπσεν 25.01.2010 1.69 9 Λάρκε Γιόργκενσεν 27.06.2010 1.80 20 Τίλντε Σίγκερστεντ 16.08.2010 1.83 33 Σάρα Έρικσεν 14.05.2010 1.75 18 Κάρλα Ρόσενμπεργκ 21.10.2010 1.70 24 Ελινόρ Μπέντικσεν 10.05.2010 1.66

Προπονητής: Μάρκο Σερίνι

Β. Προπονητή: Ένα Βίσο

ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γεν. Ύψος 1 Γκρέις Αλεξάντερ 10.06.2010 – 12 Ματίλντα Άπφολντ 16.07.2011 – 19 Όνορ Ντάνκλεϊ 27.05.2010 – 10 Νικίτα Κόρνφορντ 06.03.2010 – 15 Μόλι Γουίντλ 21.01.2010 – 18 Ντέμι Λαμουγιέ 10.07.2010 – 11 Σαϊτίρα Σμιθ 08.07.2010 – 13 Χόλι Σμιθ – Ουάιτ 12.12.2011 – 9 Σαντέλ Οκόλι 01.11.2010 – 8 Μότζαν Μάλεκ 06.04.2010 – 6 Γκρέις Ρόμπερτς 02.12.2011 – 5 Ντενάγια-Τζέιντ Άνστερσον 08.05.2010 –

Προπονήτρια: Λόρεν Μίλιγκαν

Β. Προπονητή: Σάνις Τέρνερ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γεν. Ύψος 6 Λίλιαν Αγκάνο Ανάμ 03.09.2010 1.70 24 Γκεντόνα Χαμπντέζι 30.08.2010 1.70 7 Σιένα Μπρούας 17.10.2010 1.67 11 Λία Γιάρνουγκ Φάουσκε 19.01.2010 1.73 8 Αμέλια Μαρτίνα Μίντουν 23.08.2010 1.67 15 Σάρα Σκράμο 08.02.2011 1.88 5 Φατού Γιάγκνε 08.03.2010 1.82 9 Χένι Τζούλσγκααρντ 06.07.2010 1.76 77 Μία Μέλλινγκεν Όμλαντ 24.03.2013 1.63 2 Τζούλι Ενγκεμπρέτσεν 15.12.2011 1.75 21 Νόρα Σβένινγκσεν 15.10.2010 1.80 10 Τζούλι Μπόσταντ 08.01.2010 1.86

Προπονητής: Μόρτεν Μίρβανγκ

Β. Προπονητή: Αϊσούν Ερντογάν

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γεν. Ύψος 2 Καμίλα Μπέργκσβενσόλντ 05.02.2010 1.76 5 Ραν Σβέλνμπιορσοτιρ 24.03.2011 1.70 6 Μπιόργκ Καρλσοτίρ 19.01.2010 1.82 8 Μπέργκλιντ Χλινσοτίρ 22.05.2010 1.84 10 Έλβα Ραγκναρσοτίρ 07.06.2010 1.74 12 Όντι Ελναρσοτίρ 26.08.2010 1.76 13 Χίλντουρ Κριστινσοτίρ 19.01.2010 1.84 15 Ίβα Ινγκαντοτίρ 27.07.2010 1.86 16 Βάλντις Αλεξαντερσοτίρ 23.12.2010 1.78 18 Ντόρα Κριστμαντοτίρ 17.11.2010 1.84 22 Χέιντρουν Σαεβαρσοτίρ 16.01.2010 1.76 66 Ίβα Ολαντοτίρ 10.09.2010 1.82

Προπονητής: Χάκον Γιάρτανσον