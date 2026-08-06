Μπράουν για την συνεργασία με τον Λεμπρόν: «Θα μάθω από τον κορυφαίο»

Ο Τζέιλεν Μπράουν δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του που θα μπορέσει να μάθει από έναν από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών, τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Τζέιλεν Μπράουν κατά την διάρκεια ενός livestream μίλησε για την υπογραφή του Λεμπρόν Τζέιμς στους Φιλαδέλφεια Σίξερς. Ο νέος αστέρας των 76ερς μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο να αγωνιστεί δίπλα σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του NBA.

«Έχουμε τον Λεμπρόν και αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια ευκαιρία. Το αγαπημένο μου πράγμα είναι να μαθαίνω. Το να έχω την ευκαιρία να μάθω από έναν από τους κορυφαίους – αν όχι τον κορυφαίο – παίκτη όλων των εποχών είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό» είπε κατά την διάρκεια της μετάδοσης.