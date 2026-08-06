Επίσημο: Στην Ντουμπάι ο Σενγκέλια (pic)

Η Ντουμπάι ανακοίνωσε την απόκτηση του Τορνίκε Σενγκέλια, λίγο μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα.

Πριν από λίγο η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως ο Τορνίκε Σενγκέλια πλήρωσε το buy-out που είχε στο συμβόλαιό του και αποχώρησε από την ομάδα.

Λίγα λεπτά αργότερα, η Ντουμπάι ανακοίνωσε την απόκτηση του Γεωργιανού για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο έμπειρος φόργουορντ πέρσι αγωνίστηκε σε 34 ματς στην Euroleague με την Μπαρτσελόνα και είχε 12,4 πόντους και 4,6 ριμπάουντ ενώ σε 40 ματς στην ACB μέτρησε 11,2 πόντους και βοήθησε τους «Μπλαουγκράνα» να φτάσουν ως τους τελικούς.