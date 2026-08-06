«Ο Πόρτερ θέλει να ανανεώσει με τους Νετς - Πιθανό το trade μέσα στη σεζόν»

Το μέλλον του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ στους Μπρούκλιν Νετς μόνο βέβαιο δεν είναι.
Σύμφωνα με το «Heavy», ο ίδιος ο παίκτης θα ήθελε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα, με τις απολαβές του να μην μειώνονται (40 εκατομμύρια δολάρια).
Ο οργανισμός δύσκολα θα φτάσει μέχρι εκεί την προσφορά του και αν δεν βρεθεί η «χρυσή τομή», τότε… φουντώσουν οι συζητήσεις για κάποιο trade.
Βέβαια, την ίδια ώρα σημειώνεται πως και να ανανεώσει ο Πόρτερ, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει trade κατά την διάρκεια της σεζόν.