«Ο Πόρτερ θέλει να ανανεώσει με τους Νετς - Πιθανό το trade μέσα στη σεζόν»

Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ θέλει να ανανεώσει με τους Μπρούκλιν Νετς, αλλά ακόμα και αν το κάνει, δεν αποκλείεται να γίνει trade μέσα στη σεζόν.

Το μέλλον του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ στους Μπρούκλιν Νετς μόνο βέβαιο δεν είναι.

Σύμφωνα με το «Heavy», ο ίδιος ο παίκτης θα ήθελε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα, με τις απολαβές του να μην μειώνονται (40 εκατομμύρια δολάρια).

Ο οργανισμός δύσκολα θα φτάσει μέχρι εκεί την προσφορά του και αν δεν βρεθεί η «χρυσή τομή», τότε… φουντώσουν οι συζητήσεις για κάποιο trade.

Βέβαια, την ίδια ώρα σημειώνεται πως και να ανανεώσει ο Πόρτερ, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει trade κατά την διάρκεια της σεζόν.