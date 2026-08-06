Η πρόβλεψη του Σακίλ: «Ο Λεμπρόν θα φτάσει τους 50.000 πόντους»

Ο Σακίλ Ο’ΝΙλ έκανε την δική του πρόβλεψη για τον Λεμπρόν Τζέιμς τονίζοντας πως θα φτάσει τους 50.000 πόντους στο ΝΒΑ.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς βρίσκεται πλέον στα τελευταία χρόνια της τεράστιας καριέρας του και αποφάσισε να υπογράψει στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, ελπίζοντας να πανηγυρίσει ακόμα ένα πρωτάθλημα.

Ο Σακίλ Ο’Νιλ μίλησε για τον 42χρονο θρύλο και τόνισε πως πιστεύει ότι ο «Βασιλιάς» θα καταφέρει να φτάσει τους 50.000 πόντους στην καριέρα του.

Μιλώντας στο podcast «The Old Man and The Three», ο Ο'Νιλ τόνισε πως ο Λεμπρόν απολαμβάνει το γεγονός ότι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των σκόρερ όλων των εποχών, αλλά πιστεύει πως δεν θα σταματήσει εκεί.

«Ο Λεμπρόν είναι ταπεινός, αλλά ταυτόχρονα έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Του αρέσει που είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του NBA, όμως πιστεύω ότι θέλει να ανεβάσει τον πήχη τόσο ψηλά, ώστε να μην μπορέσει ποτέ κανείς να τον φτάσει.

Με αυτούς τους ρυθμούς δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν φτάσει ακόμη και τους 50.000 πόντους. Ειλικρινά πιστεύω ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να εμφανιστεί κάποιος που θα μπορέσει να πλησιάσει αυτό το επίτευγμα» ανέφερε ο θρυλικός σέντερ.