Οι ευρωπαϊκές βραδιές του ΠΑΟΚ συνεχίζονται με Super αποδόσεις*!

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην Τούμπα για ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση, με στόχο να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στην Άντερλεχτ και να βρεθεί ένα βήμα πιο κοντά στα Playoffs του UEFA Europa League, με τη Superbet να προσφέρει αμέτρητες αγορές και Super ενισχυμένες αποδόσεις*.

Μετά την επιτυχημένη πρόκριση επί της Ντιναμό Κιέβου, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να βάλει από το πρώτο παιχνίδι τις βάσεις για τη συνέχεια.

ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ: Πρώτο βήμα με οδηγό την Τούμπα

Σήμερα στις 20:45, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της σειράς.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι προέρχεται από την πρόκριση απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, δείχνοντας χαρακτήρα και αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία. Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην επόμενη ευρωπαϊκή πρόκληση, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα δώσει σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του προηγούμενου αγώνα με δύο εντυπωσιακά γκολ. Η δημιουργία και η ποιότητά του αναμένεται να αποτελέσουν ξανά σημείο αναφοράς, ενώ ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς παραμένει μία από τις πιο σταθερές επιθετικές απειλές του ΠΑΟΚ.

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Γιάννης Κωνσταντέλιας Over 0.5 σουτ στην εστία

Αντρίγια Ζίβκοβιτς Over 0.5 σουτ στην εστία



3.80 από 3.00 ΠΑΟΚ νίκη

Η εικόνα του ΠΑΟΚ στα τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια δείχνει μια ομάδα που δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες και επιδιώκει να επιβάλει τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά. Με τον Κωνσταντέλια και τον Ζίβκοβιτς να βρίσκονται στο επίκεντρο της επιθετικής ανάπτυξης, η συγκεκριμένη Super ενισχυμένη απόδοση* αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η Ευρώπη περνά από την Τούμπα

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες χτίζονται από το πρώτο παιχνίδι και κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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