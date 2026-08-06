Ανοιχτός ο δρόμος για έκπληξη στο Μόντρεαλ (vid)

Μετά το χθεσινό... ναυάγιο της πρώτης δεκάδας στο Μόντρεαλ, κανένας παίκτης του Top 5 δεν βρίσκεται στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, κάτι που είχε να συμβεί σε Masters από τη Ρώμη το 1991!

Ο Σάσα Ζβέρεφ ηττήθηκε από τον Τάλον Γκρίκσπορ με 6-7(3), 6-2, 6-4, ο Τέιλορ Φριτζ με 7-5, 6-3 από τον Τιάγκο, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ με 6-3, 7-6(5) από τον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ και ήρθε και η απόσυρση του τραυματία Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ για να... δέσει το γλυκό.

Με τους Γιάνικ Σίνερ, Κάρλος Αλκαράθ, Νόβακ Τζόκοβιτς να μην έχουν ταξιδέψει στον Καναδάλ, γίνεται αντιληπτό ότι ο δρόμος για νικητή-έκπληξη είναι πλέον ορθάνοιχτος!

Ο Άλεξ Ντε Μινόρ (Νο.7) είναι ο παίκτης με το υψηλότερο ranking που παραμένει στη διοργάνωση και ο έτερος εκπρόσωπος του Top 10 είναι ο Μπεν Σέλτον (No.10).

Θεωρητικά, λοιπόν, είναι μια καλή ευκαιρία για τους παίκτες που είναι κοντά στο Top 10 και μέχρι τώρα έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων: Γίρι Λεχέτσκα (Νο.12), Λορέντζο Μουζέτι (Νο.13), Κάσπερ Ρουντ (Νο.14) και Ράφα Χόδαρ (Νο.15). Ο τελευταίος, μάλιστα, δεν πήρε ούτε ανάσα μετά τον τελικό της Ουάσινγκτον και έκανε την ανατροπή κόντρα στον Κορεντέν Μουτέ (4-6, 6-1, 6-3).

Από εκεί και πέρα, συνεχίζουν στη διοργάνωση και οι Γιάκουμπ Μένσικ (Νο.17) Λέρνερ Τιέν (Νο.19) και Φράνσις Τιάφοου (Νο.20).

Υπάρχουν, λοιπόν, κάποια δυνατά ονόματα, αλλά είναι πιθανό να έχουμε πρωταθλητή που κανείς δεν θα περίμενε πριν την έναρξη της διοργάνωσης!