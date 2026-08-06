MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Στο σημερινό Center Fox o Παναθηναϊκός που προβλημάτισε, η μέρα Άντερλεχτ στον ΠΑΟΚ & ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού

0
Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τη Γεωργιάννα Σιώμου, τον απόηχο της προβληματικής εμφάνισης του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, το pregame του ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ, αλλά και οι προσθήκες που ετοιμάζουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ.
Στο σημερινό Center Fox o Παναθηναϊκός που προβλημάτισε, η μέρα Άντερλεχτ στον ΠΑΟΚ & ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού