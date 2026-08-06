Αποχαιρέτησε την Ταμπάκου ο Αθηναϊκός - Συνεχίζει στο Κάνσας Στέιτ (pic)

Η Τζωάνα Ταμπάκου θα συνεχίσει την καριέρα της στο Κάνσας Στέιτ, με τον Αθηναϊκό να της λέει το δικό του «αντίο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αφήνεις κομμάτια σου να φεύγουν… Η πιο περήφανη στιγμή είναι να βλέπεις να κυνηγούν και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους… Η πιο συγκινητική να ξέρεις ότι ίσως κι εσύ να είχες ένα μικρό μερίδιο σε αυτό…Και η πιο ανταποδοτική να περιμένεις να δεις τι ακόμα σπουδαιότερο μπορεί να τους φέρει το μέλλον!!

Η οικογένεια του Αθηναϊκού Qualco εύχεται το καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα της Τζωάνα Ταμπάκου, την οποία εξακολουθούμε να θεωρούμε μέλος της οικογένειάς μας!

Ταμπάκου, καλύ τύχη στο Κάνσας Στέιτ».