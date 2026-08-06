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Αποχαιρέτησε την Ταμπάκου ο Αθηναϊκός - Συνεχίζει στο Κάνσας Στέιτ (pic)

Μπάσκετ
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Η Τζωάνα Ταμπάκου θα συνεχίσει την καριέρα της στο Κάνσας Στέιτ, με τον Αθηναϊκό να της λέει το δικό του «αντίο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αφήνεις κομμάτια σου να φεύγουν… Η πιο περήφανη στιγμή είναι να βλέπεις να κυνηγούν και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους… Η πιο συγκινητική να ξέρεις ότι ίσως κι εσύ να είχες ένα μικρό μερίδιο σε αυτό…Και η πιο ανταποδοτική να περιμένεις να δεις τι ακόμα σπουδαιότερο μπορεί να τους φέρει το μέλλον!!

Η οικογένεια του Αθηναϊκού Qualco εύχεται το καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα της Τζωάνα Ταμπάκου, την οποία εξακολουθούμε να θεωρούμε μέλος της οικογένειάς μας!

Ταμπάκου, καλύ τύχη στο Κάνσας Στέιτ».

Αποχαιρέτησε την Ταμπάκου ο Αθηναϊκός - Συνεχίζει στο Κάνσας Στέιτ (pic)