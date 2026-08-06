Λέικερς: «Λιμνάνθρωποι» και Ντόντσιτς θέλουν τον Ουάσινγκτον - Το «αγκάθι» στην περίπτωσή του

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα ήθελαν να κάνουν δικό τους τον Πι Τζέι Ουάσινγκτον, όμως το συμβόλαιό του αποτελεί «αγκάθι».

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε μεγάλες αλλαγές αυτό το καλοκαίρι και διαμόρφωσαν ένα ρόστερ προσαρμοσμένο στον Λούκα Ντόντσιτς.

Οι «Λιμνάνθρωποι» φαίνεται πως δεν έχουν τελειώσει ωστόσο τις κινήσεις τους. Σύμφωνα με το «Heavy», οι Λέικερς ενδιαφέρονται για τον Πι Τζέι Ουάσινγκτον των Ντάλας Μάβερικς. O 27χρονος ήταν συμπαίκτης του Ντόντσιτς στους «Μαβς» και ο Σλοβένος αστέρας θα ήθελε να αγωνιστεί ξανά μαζί του.

Όμως, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το συμβόλαιό του αποτελεί αγκάθι. Τον περασμένο Σεπτέμβριο υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο 89 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο φέτος ξεκινάει από τα 20 εκατομμύρια.

Έτσι, οι Λέικερς θα έπρεπε να δώσουν τρεις παίκτες για να τον κάνουν δικό τους (πιθανότατα έναν συνδυασμό από τους Τζάρεντ Βαντερμπίλτ, Ντάλτον Κνεκτ, Τζέιντεν Χάρντι και Τζέικ Λαράβια) και πιθανότατα θα χρειαζόταν και τρίτη ομάδα για το deal.

Την ίδια ώρα, παρόλο που η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ θα ήθελε τον παίκτη, δεν θα ήθελε να φορτωθεί το συμβόλαιό του, καθώς τα επόμενα χρόνια θα λάβει 22 και 24 εκατομμύρια.

Οπότε, παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει, φαντάζει δύσκολο να προχωρήσει η υπόθεση και να ντυθεί στα χρυσά και μωβ.