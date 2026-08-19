Με Μπαντιό και Εντιάι η προεπιλογή της Σενεγάλης για τα «παράθυρα» του Αυγούστου

Στη διάθεση της Εθνική Σενεγάλης για τα παράθυρα του Αυγούστου συμπεριλήφθηκαν οι Μπράνκου Μπαντιό και Εμπάι Εντιάι. Οι δυο νεοαποκτηθέντες άσοι των «αιωνίων» θα δώσουν κανονικά το παρών στην προετοιμασία της Εθνικής τους ομάδας στην προσπάθεια της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Η αφρικανική χώρα θα βρει απέναντί της τις Αίγυπτο (27 Αυγούστου, 21:30), Ανγκόλα (29 Αυγούστου, 21:30) και Μάλι (30 Αυγούστου, 21:30).
Αναλυτικά η αποστολή της Σενεγάλης:
- Ζαν Ζακ Μπουασί: Αλ Αχλί Μπενγκάζι
- Αμπντού Καρίμ Μανέ: Σασκατούν Μάμπα
- Μπράνκου Μπάντιο: Παναθηναϊκός
- Παπέ Ιμπραΐμα Ντιαγέ: Αλιάνς Σπορτίβ ντε Καζαμπλάνκα
- Σάμπα Νταλί Φαλ: ΑΣ Βιλ ντε Ντακάρ
- Μπαμπακάρ Ντιαλό: Πανεπιστήμιο Χάι Πόιντ
- Παπέ Μουσταφά Ντιόπ: Σεν Σαμόν Μπάσκετ
- Κάρα Σενέ: Πρίσμαγουορξ
- Μουχαμαντού Γκέι: Βαλένθια
- Εμπάι Εντιάι: Ολυμπιακός
- Ιμπραΐμα Φαλ Φέι: Σανσί Λουνγκς
- Αμάρ Σύλλα: Κομοντόρο
- Γκόρα Καμαρά: Ρόμα Μπάσκετ
- Ατουμάνε Ντιανέ: Λέιδα Μπάσκετ
- Αμαντού Γουέιντ: ΑΣ Ντουάν
- Ιμπού Ντιάνκο Μπάτζι: Σενζέν Λέοπαρντς
- Μουχάμεντ Φέι: Παρί