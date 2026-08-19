Με Μπαντιό και Εντιάι η προεπιλογή της Σενεγάλης για τα «παράθυρα» του Αυγούστου

Μπράνκου Μπαντιό και Εμπάι Εντιάι συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην προεπιλογή της Εθνικής Σενεγάλης για τα «παράθυρα» του Αυγούστου.

Στη διάθεση της Εθνική Σενεγάλης για τα παράθυρα του Αυγούστου συμπεριλήφθηκαν οι Μπράνκου Μπαντιό και Εμπάι Εντιάι. Οι δυο νεοαποκτηθέντες άσοι των «αιωνίων» θα δώσουν κανονικά το παρών στην προετοιμασία της Εθνικής τους ομάδας στην προσπάθεια της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η αφρικανική χώρα θα βρει απέναντί της τις Αίγυπτο (27 Αυγούστου, 21:30), Ανγκόλα (29 Αυγούστου, 21:30) και Μάλι (30 Αυγούστου, 21:30).

Αναλυτικά η αποστολή της Σενεγάλης: