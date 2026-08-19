Προγνωστικά Καλαμάτα – Παναιτωλικός: Ισορροπίες που πληρώνουν

Η Καλαμάτα αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο ουδέτερο «Ελ Πάσο» της Καλλιθέας, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας.

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά ποδοσφαίρου για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Καλαμάτα

Η Καλαμάτα έβαλε τέλος σε αναμονή 26 ετών, εξασφαλίζοντας την επιστροφή της στη Stoiximan Super League. Μετά την αποτυχία στα μπαράζ ανόδου της σεζόν 2024/25, ενίσχυσε σημαντικά το ρόστερ της και την επόμενη χρονιά κυριάρχησε στον Νότιο όμιλο της Super League 2, τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στα play off.

Ανάλυση Παναιτωλικός

Στη χρονιά που συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής, ο Παναιτωλικός πραγματοποίησε μία μέτρια πορεία. Ολοκλήρωσε τα play out στη 12η θέση με 36 βαθμούς, έχοντας διαφορά έξι πόντων από τη ζώνη του υποβιβασμού. Παρότι δεν απέκτησε σταθερότητα και δεν δημιούργησε κάποιο αξιόλογο νικηφόρο σερί, εξασφάλισε χωρίς ιδιαίτερη πίεση την παραμονή του.

Δείτε τα προγνωστικά Καλαμάτα – Παναιτωλικός!

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