Πρόσθεσε τουρνουά στο πρόγραμμά του ο Τσιτσιπάς

Ο 28χρονος τενίστας, λοιπόν, πήρε wild card για το Winston-Salem Open (22-29/8) και αυτό το τουρνουά (ATP 250) θα είναι η πρόβα του εν όψει US Open (30/8-13/8).
Η αλήθεια είναι ότι ο Στέφανος δεν κατάφερε να παίξει πολλούς αγώνες σε σκληρές επιφάνειες και θέλοντας να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένος, έβαλε στο πρόγραμμά του αυτή την επιπλέον διοργάνωση.
O κορυφαίος Έλληνας τενίστας είχε αγωνιστεί και πέρυσι στο τουρνουά, όμως είχε ηττηθεί στον πρώτο γύρο από τον Γιουντσαοκέτε Μπου.
Guess who's back 🙌— Winston-Salem Open (@WSOpen) August 19, 2026
Former World No. 3 @stefanos is returning to Winston-Salem this year!#WSOpen pic.twitter.com/JBHtbg7QQh