Πρόσθεσε τουρνουά στο πρόγραμμά του ο Τσιτσιπάς

Ο πρόωρος αποκλεισμός στο Σινσινάτι, οδήγησε τον Στέφανο Τσιτσιπά στην απόφαση να αλλάξει τον προγραμματισμό του.

Ο 28χρονος τενίστας, λοιπόν, πήρε wild card για το Winston-Salem Open (22-29/8) και αυτό το τουρνουά (ATP 250) θα είναι η πρόβα του εν όψει US Open (30/8-13/8).

Η αλήθεια είναι ότι ο Στέφανος δεν κατάφερε να παίξει πολλούς αγώνες σε σκληρές επιφάνειες και θέλοντας να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένος, έβαλε στο πρόγραμμά του αυτή την επιπλέον διοργάνωση.

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας είχε αγωνιστεί και πέρυσι στο τουρνουά, όμως είχε ηττηθεί στον πρώτο γύρο από τον Γιουντσαοκέτε Μπου.