Βαβρίνκα, Ντιμιτρόφ και Χβαλίνσκα στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon

Oι «μνηστήρες» ήταν πολλοί, αλλά μόνο τρεις μη Βρετανοί παίκτες βρίσκονται στη λίστα με τις πρώτες wild cards του Wimbledon (29/6-12/7).

Ο λόγος για τον Σταν Βαβρίνκα, που θα αγωνιστεί για τελευταία φορά στο All England Club, τον ημιφιναλίστ του 2014 Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και τη φιναλίστ του Roland Garros Μάγια Χβαλίνσκα!

Από τη λίστα απουσιάζουν οι Νικ Κύργιος, Ματέο Μπερετίνι, Νταν Έβανς και, φυσικά, οι αδερφές Γουίλιαμς που πήραν κάρτα μόνο στο διπλό.

Ο Νικ, φιναλίστ του 2022, θα παίξει με wild card στο διπλό έχοντας ως παρτενέρ τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ενώ ο Ιταλός έχει πολλές πιθανότητες να μπει στο κυρίως ταμπλό χωρίς προκριματικά, καθώς χρειάζεται μια ακόμα απόσυρση.

Εκκρεμούν, πάντως, δύο θέσεις για τους άνδρες και μία για τις γυναίκες. Yπάρχει, δηλαδή, ελπίδα και για τον Έβανς, που σταματάει το τένις μετά το Wimbledon και πήρε κάρτα μόνο για το διπλό.