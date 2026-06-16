9ος Όμιλος: Οι «τρικολόρ» απέναντι στον Χάαλαντ

Στον 9ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεσπόζει η παρουσία ενός εκ των μεγάλων φαβορί της διοργάνωσης, της Γαλλίας, αφήνοντας τους Νορβηγούς του Χάαλαντ και τους πάντα επικίνδυνους Σενεγαλέζους να παλεύουν για το άλλο εισιτήριο, με το Ιράκ να επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από 40 χρόνια.

-Ποια ομάδα είναι φαβορί και γιατί;

Θέλει κι ερώτημα; Δεν είναι απλά το φαβορί του ομίλου, αλλά κι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά ακόμα μίας διοργάνωσης. Πρωταθλήτρια κόσμου το '18, φιναλίστ για δεύτερη σερί διοργάνωση το 2022 στο Κατάρ. Με ένα κάρο παικταράδες στο ρόστερ της που και φέτος έρχονται… αγριεμένοι και αποφασισμένοι για κάτι μεγάλο!

Είναι η ομάδα με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο τουρνουά, ξεπερνώντας το 1,5 δισ. ευρώ σύμφωνα με το transfermarkt! Μπαπέ, Ολίσε, Ντουέ, Ντεμπελέ, Σαλιμπά, μερικοί μόνο από τους παικταράδες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ντιντιέ Ντεσάν και μαζί η απάντηση στο γιατί είναι το απόλυτο φαβορί οι "τρικολόρ". Παρεμπιπτόντως, δεν αποκλείεται -σε περίπτωση αποτυχίας στο Μουντιάλ- να ρίξει τους τίτλους τέλους του μετά από αυτή τη διοργάνωση ο Γάλλος ομοσπονδιακός, έπειτα από 14 χρόνια στο τιμόνι τους!

- Η επικίνδυνη

Όταν έχεις στις τάξεις σου τον κορυφαίο σέντερ φορ του πλανήτη, το θωρηκτό που ακούει στο όνομα Έρλινγκ Χάαλαντ, δεν μπορεί παρά να σε αντιμετωπίζουν άπαντες με σεβασμό. Η Νορβηγία θα συμμετάσχει για τέταρτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ, πρώτη μετά από 28 χρόνια αλλά ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι, ακριβότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο (200 εκατ.) μαζί με τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, έχει αρκετούς ακόμα σπουδαίους συμπαραστάτες, ώστε να κάνουν ζημιές σε αυτή τη διοργάνωση.

- Ποια μπορεί να χαλάσει τη… σούπα

Μιλώντας για μία... καλοφτιαγμένη σούπα στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ, η Γαλλία θα είναι φυσικά 1η, με τους Νορβηγούς να παίρνουν το δεύτερο εισιτήριο για την απευθείας πρόκριση, τους πάντα επικίνδυνους Σενεγαλέζους να αρκούνται στην 3η θέση που μπορεί να τους δώσει όμως -υπό προϋποθέσεις- την πρόκριση στα νοκ άουτ, με το Ιράκ να μένει τέταρτο και καταϊδρωμένο. Αν λοιπόν κάποιος μπορεί να προβληματίσει τα δύο βασικά φαβορί του ομίλου, αυτός είναι σίγουρα η Σενεγάλη. Το ρόστερ της απαρτίζεται από σπουδαίους παίκτες, όπου δεσπόζει ακόμα ο παικταράς Σαντιό Μανέ, ακόμη κι αν έχει κλεισμένα πια τα 34. Στο Κατάρ είχε περάσει ως 2η από τον όμιλό της, που ήταν όμως πιο βατός, αλλά αποκλείστηκε στους "16" από την Αγγλία. Ας κρατήσουμε πάντως ότι οι 20/26 παίκτες του ρόστερ αγωνίζονται στο Top5 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων!

- Το σενάριο που κανείς δεν περιμένει

Ε δεν θέλει κι ερώτημα. Το να κόψει βαθμό από κάποιον το αδύναμο Ιράκ. Μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία του συμμετέχει σε τελική φάση Μουντιάλ και πρώτη μετά από 40 ολόκληρα χρόνια. Με ρόστερ που έχει την τρίτη χαμηλότερη χρηματιστηριακή αξία στο φετινό Μουντιά, μόλις 21,2 εκατ., μοιάζει να πηγαίνει μόνο για τη... χαρά της συμμετοχής. Θα μας διαψεύσει άραγε;

- Η τελική εκτίμηση

Η αλήθεια είναι πως δεν έχουν λείψει οι εκπλήξεις μέχρι στιγμής στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Γκέλα ολκής χθες (15/6) η Ισπανία, γκέλα η Βραζιλία, γκέλα η Ολλανδία, γκέλα το (πάντα επιρρεπές) Βέλγιο. Εδώ πάντως, έστω κι αν έρθουν κάποια… ανορθόδοξα αποτελέσματα, πολύ (πολύ) δύσκολα θα χάσει την πρωτιά του ομίλου η Γαλλία κι από εκεί και πέρα περιμένουμε οι Νορβηγοί -που είχαν πολύ καλή παρουσία και στα τελευταία τους φιλικά- να επιβεβαιώσουν τον φαβοριτισμό τους για τη 2η θέση. Ε, από εκεί και πέρα, η Σενεγάλη θα πρέπει να… μην κατέβει για να χάσει την 3η θέση.



ΓΑΛΛΙΑ

Η Γαλλία αποτελεί το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον 9ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και το μόνο που θα πρέπει να κάνει είναι να αποδείξει την υπεροχή της και να… κόψει πρώτη το νήμα. Οι «τρικολόρ» είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο και σε αυτό του Μουντιάλ αναμένεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, με στόχο φυσικά την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Το 2018 στην Ρωσία κατάφεραν να πανηγυρίσουν την δεύτερη κατάκτηση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια (1998), ενώ η Γαλλία έχει βρεθεί συνολικά 17 φορές σε τελική φάση αυτής της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν αποτελεί τον «μαέστρο» της εθνικής Γαλλίας, ο οποίος κατάφερε ένα φέρει ξανά στο Παρίσι το τρόπαιο και είναι και ένας από τους καλύτερους και πληρέστερους προπονητές της σύγχρονης εποχής.

Ο Κιλιάν Μπαπέ είναι αδιαμφισβήτητα το μεγάλο «αστέρι» της ομάδας και οι συμπατριώτες του έχουν αυξημένες απαιτήσεις από εκείνον σε αυτό το Μουντιάλ, περιμένοντας να πάρει από το… χέρι την ομάδα του μέχρι την κορυφή.

Τα «φώτα» μπορεί να μην πέφτουν πάνω στον Ουσμάν Ντεμπελέ, αλλά είναι ένας παίκτης «βαρόμετρο» για την Γαλλία και τον Ντεσάν, πράγμα που απέδειξε και με την φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν για ακόμη μία σεζόν φέτος. Στην ίδια κατηγορία θα βάλουμε και τον Μίκαελ Ολίσε, ο οποίος πραγματοποίησε τρομερή χρονιά με την Μπάγερν Μονάχου σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά η αποστολή της Γαλλίας για το Μουντιάλ 2026:

Τερματοφύλακες: Μάικ Μενιάν (Μίλαν), Ρομπίν Ρισέ (Λανς), Μπρις Σαμπά (Ρεν)

Αμυντικοί: Λούκας Ντιν (Άστον Βίλα), Μαλό Γκουστό (Τσέλσι), Λουκάς Ερναντέζ (Παρί Σεν Ζερμέν), Τεό Ερναντέζ (Αλ Χιλάλ), Ιμπραχίμα Κονατέ (Λίβερπουλ), Ζιλ Κουντέ (Μπαρτσελόνα), Μαξένς Λακρουά (Κρίσταλ Πάλας), Γουίλιαμ Σαλιμπά (Άρσεναλ), Νταγιότ Ουπαμεκανό (Μπάγερν)

Μέσοι: Ενγκολό Καντέ (Φενέρμπαχτσε), Μανού Κονέ (Ρόμα), Αντριάν Ραμπιό (Μίλαν), Ορελιέν Τσουαμενί (Ρεάλ), Ζαΐρ-Εμερί (Παρί Σεν Ζερμέν)

Επιθετικοί: Μαγκνές Ακλιούς (Μονακό), Μπράντλεϊ Μπαρκολά (Παρί Σεν Ζερμέν), Ραγιάν Τσερκί (Μάντσεστερ Σίτι), Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Ντεσιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Ζαν-Φιλίπ Ματετά (Κρίσταλ Πάλας), Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ), Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν), Μάρκους Τουράμ (Ίντερ)

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

Η Σενεγάλη συμμετέχει σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, επισημαίνοντας για ακόμη μία φορά την σταθερότητα και την αξιοπιστία της ως ομάδα τα τελευταία χρόνια. Πριν από μερικούς μήνες στέφθηκε πρωταθλήτρια Αφρικής στον επεισοδιακό τελικό με το Μαρόκο και ταξιδεύει στην Αμερική με στόχο μία καλή πορεία και γιατί όχι να μην κάνει και την υπέρβαση.

Ο Παπέ Τιαό αποτελεί τον «στρατηγό» της εθνικής Σενεγάλης και διαδέχθηκε με τον καλύτερο τρόπο τον «θρυλικό» τεχνικό, Αλιού Σισέ στην άκρη του πάγκου. Στόχος του να φτάσει όσο πιο μακριά με την Σενεγάλη στο Μουντιάλ και να ίσως να φτάσει ή και να ξεπεράσει την ιστορική πορεία του 2002, μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Στο ρόστερ της Σενεγάλης συμμετέχουν σημαντικοί ποδοσφαιριστές με αξιόλογες παραστάσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου. Ο μεγάλος «αστέρας» της ομάδας είναι ο Σαντιό Μανέ και αναμένεται να ηγηθεί στην επίθεση της ομάδας του σε ακόμη ένα τουρνουά.

Ο τερματοφύλακας της Αλ Αχλί, Εντουάρ Μεντί, αποτελεί μία αξιόπιστη λύση κάτω από τα δοκάρια της Σενεγάλης με υψηλές παραστάσεις από την Premier League, με τη φανέλα της Τσέλσι.

Αναλυτικά η αποστολή της Σενεγάλης:

Τερματοφύλακες: Εντουάρ Μεντί (Αλ Αχλί), Μορί Ντιό (Χάβρη), Γεβάν Ντιούφ (Νις)

Αμυντικοί: Αντουάν Μεντί (Nις), Καλιντού Κουλιμπαλί (Νάπολι), Ελ Χατζί Μαλίκ Ντιουφ (Γουέστ Χαμ), Μαμαντού Σαρ (Τσέλσι), Μούσα Νιακατέ (Λιόν), Μουσταφά Μπόου (Παρί), Αμπντουλαγέ Σεκ (Μακάμπι Χάιφα), Ισμαΐλ Γιάκομπς (Γαλατάσαραϊ), Ιλαΐ Καμαρά (Άντερλέχτ)

Μέσοι: Ιντρίσα Γκάνα Γκέι (Έβερτον), Πάπε Γκέι (Βιγιαρεάλ), Λαμίν Καμαρά (Μονακό), Αμπίμπ Ντιαρά (Σάντερλαντ), Πατέ Σις (Ράγιο), Παπέ Ματάρ Σαρ (Τότεναμ), Μπαρά Σαποκό Εντιαγέ (Μπάγερν Μονάχου)

Επιθετικοί: Σαντιό Μανέ (Αλ Νασρ), Ισμαΐλα Σαρ (Κρίσατλ Πάλας), Ιλιμάν Εντιαγέ (Έβερτον), Ασανέ Ντιό (Κόμο), Ιμπραΐμ Εμπαϊέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Νίκολας Τζάκσον (Μπάγερν), Μπαμπά Ντιένγκ (Λοριάν), Σέριφ Εντιαγέ (Σάσμουνσπόρ), Κρεπέν Ντιατά (Μονακό).

ΙΡΑΚ

Το Ιράκ αποτελεί μια από τις ομάδες του Μουντιάλ με την μικρότερη εμπειρία, καθώς είναι η δεύτερη συμμετοχή του σε τελική φάση, μετά το 1986. Κατάφερε να πάρει το «εισιτήριο» για την Αμερική μέσω των διηπειρωτικών πλέι οφ, όπου νίκησε με 2-1 την Βολιβία και πανηγύρισε την τεράστια πρόκριση.

Θα αγωνιστεί χωρίς άγχος και πίεση σε έναν δύσκολο όμιλο και στόχος του θα είναι η «παρθενική» του νίκη σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, έτσι ώστε να γράψει ιστορία.

Προπονητής του Ιράκ είναι ο επιτυχημένος Αυστραλός κόουτς, Γκράχαμ Άρνολντ, ο οποίος οδήγησε την εθνική ομάδα της χώρας του στο Μουντιάλ του 2022, ενώ πανηγύρισε και την πρόκριση με το Ιράκ στα τελικά της Αμερικής, μετά το 1986.

Ο φορ Aϊμέν Χουσεΐν αποτελεί τον μεγάλο σταρ της ομάδας και το πρώτο «κανόνι», καθώς με την εμπειρία και την ευχέρεια του στο σκοράρισμα βοήθησε τα μέγιστα στην πρόκριση της ομάδας του στα τελικά του Μουντιάλ.

O τερματοφύλακας Τζάλαλ Χασάν είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές και την μεγαλύτερη εμπειρία στην αποστολή του Ιράκ και στα 35 του χρόνια θέλει μία ακόμη επιτυχία με την πατρίδα του.

Αναλυτικά η αποστολή του Ιράκ:

Τερματοφύλακες: Τζαλάλ Χασάν, Φαχάντ Ταλίμπ, Αχμέντ Μπασίλ

Αμυντικοί: Ρεμπίν Σουλάκα, Μανάφ Γιουνίς, Μερκάς Ντόσκι, Χουσεΐν Αλί, Ζαΐντ Ταχσίν, Φρανς Πούτρος, Αχμέντ Γιαχία, Μουσταφά Σαντούν, Ακάμ Χασίμ.

Μέσοι: Ιμπραχίμ Μπαγιές, Αμίρ Αλ-Αμαρί, Αλί Τζασίμ, Γιουσέφ Αμίν, Ζιντάν Ίκμπαλ, Μάρκο Φαρί, Κέβιν Γιάκομπ, Αϊμάρ Σερ, Ζαΐντ Ισμαΐλ, Αχμέντ Κασέμ.

Επιθετικοί: Aϊμέν Χουσεΐν, Μοχανάντ Άλι, Αλί Αλ-Χαμαντί, Αλί Γιουσίφ.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Οι «Βίκινγκς» επιστρέφουν σε τελική φάση Μουντιάλ, έπειτα από 28 ολόκληρα χρόνια και δείχνουν πανέτοιμοι για μια νέα μεγάλη διάκριση στην Αμερική.

Η Νορβηγία τερμάρισε μόνη, πρώτη και αήττητη στον όμιλο των προκριματικών, αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Ιταλία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πέτυχε κάτι ξεχωριστό, καθώς μέτρησε την καλύτερη επίθεση της ευρωπαϊκής ζώνης με συνολικά 37 τέρματα σε μόλις 8 αγώνες, έναντι πέντε γκολ που δέχθηκε!

Ο «στρατηγός» και αναμορφωτής της ομάδας ακούει στο… όνομα, Στάλε Σολμπάκεν. Ο πρώην διεθνής Νορβηγός μέσος έγινε ιδιαίτερα γνωστός από την επιτυχημένη πορεία του με την Κοπεγχάγη στην Δανία, ενώ είναι ο τεχνικός που κατάφερε να οδηγήσει ξανά την εθνική σε τελική φάση Μουντιάλ μετά το 1998.

Το μεγάλο «αστέρι» της ομάδας δεν είναι άλλος από τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος αναμένεται να τραβήξει το… κουπί στο σκοράρισμα σε ακόμη μια διοργάνωση.

Άξιος συμπαραστάτης και «πολυεργαλείο» στην μεσαία γραμμή της Νορβηγίας αποτελεί ο Μάρτιν Έντεγκααρντ της Άρσεναλ, ο οποίος πραγματοποίησε τρομερή σεζόν ως αρχηγός των «κανονιέρηδων».

Αναλυτικά η αποστολή της εθνικής Νορβηγίας:

Τερματοφύλακες: Όριαν Νίλαντ (Σεβίλλη), Έγκιλ Σέλβικ (Γουότφορντ), Σάντερ Τάνγκβικ (Αμβούργο)

Αμυντικοί: Κρίστοφερ Άγερ (Μπρέντφορντ), Φρέντρικ Μπιόρκαν (Μπόντο Γκλιμτ), Χένρικ Φάλτσενερ (Βίκινγκ), Σόντρε Λάνγκας (Ντέρμπι), Τόρμπιον Χέγκεμ (Μπολόνια), Μάρκους Πέντερσεν (Τορίνο), Γιούλιαν Ρίερσον (Ντόρτμουντ), Ντέιβιντ Μέλερ Βόλφε (Γούλβς), Λέο Όστιγκαρντ (Τζένοα), Θέλο Άσγκαρντ (Ρέιντζερς), Φρέντικ Όρσνες (Μπενφίκα), Πάτρικ Μπεργκ (Μπόντο Γκλιμτ)

Μέσοι: Όσκαρ Μπομπ (Φούλαμ), Γενς Πέτερ Χάουγκε (Μπόντο Γκλιμτ), Αντόνιο Νούσα (Λειψία), Αντρέας Σκέλντερουπ (Μπενφίκα), Μόρτεν Θόρσμπι (Κρεμονέζε), Κρίστιαν Θόρστβεντ (Σασουόλο), Μάρτιν Έντεγκααρντ (Άρσεναλ),

Επιθετικοί: Έρλινγκ Χάλαντ (Μάντσεστερ Σίτι), Γιόργκεντ Στράντ Λάρσεν (Κρίσταλο Πάλας), Αλεξάντερ Σέρλοθ (Ατλέτικο)

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 9ου ομίλου:

16 Ιουνίου:

22:00 – Γαλλία - Σενεγάλη (Νιου Τζέρσεϊ)

01:00 –Ιράκ- Νορβηγία (Βοστώνη)

22 Ιουνίου:

00:00 – Γαλλία - Ιράκ (Φιλαδέλφεια)

23 Ιουνίου:

03:00 – Νορβηγία - Σενεγάλη (Νιου Τζέρσεϊ)

26 Ιουνίου:

22:00 – Νορβηγία -Γαλλία (Βοστώνη)

22:00 – Σενεγάλη - Ιράκ (Τορόντο)

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