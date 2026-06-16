Iσχυρή θεσμική παρέμβαση της ΕΙΟ σε δυο Υπουργεία για τη σωτηρία των Ναυταθλητικών Ομίλων

Σε δύο κρίσιμες και συντονισμένες παρεμβάσεις στις αντίστοιχες δημόσιες διαβουλεύσεις των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών προχώρησε η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία συνεχίζοντας τον διαρκή και ανυποχώρητο αγώνα που δίνει όλα αυτά τα χρόνια για τη νομιμοποίηση, τη διασφάλιση και τη θωράκιση των εγκαταστάσεων των ναυτικών ομίλων της χώρας.

Στόχος της Ομοσπονδίας είναι να μπει ένα οριστικό τέλος στο καθεστώς ιδιότυπου «διωγμού», γραφειοκρατικής ομηρίας και λειτουργικής ανασφάλειας που αντιμετωπίζουν τα ναυταθλητικά σωματεία, τα οποία συχνά βρίσκονται αντιμέτωπα με εξώσεις, λήξεις παραχωρήσεων και πιέσεις από δημόσιους φορείς (ΕΤΑΔ, Κτηματικές Υπηρεσίες, Λιμενικά Ταμεία).

ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΩΠΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ

Η Ε.Ι.Ο. κατέθεσε συγκεκριμένες, ώριμες και νομικά τεκμηριωμένες νομοτεχνικές προτάσεις:

Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Άρθρο 72): Ζητά την αυτοδίκαιη ανανέωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2040 όλων των συμβάσεων παραχώρησης εκτάσεων, αιγιαλών και παραλιών προς τα νόμιμα ναυταθλητικά σωματεία, των οποίων οι συμβάσεις έληξαν από το 2010 έως σήμερα. Η ρύθμιση αυτή εξασφαλίζει μακροχρόνιο ορίζοντα, προστατεύει τους ομίλους από τις αλλαγές ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων και θωρακίζει τα δικαιώματά τους έναντι οποιουδήποτε τρίτου. Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Άρθρο 549): Ζητά τη ρητή συμπερίληψη των εγγεγραμμένων στο Μητρώο «e-Κούρος» αθλητικών σωματείων στους δικαιούχους δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτων από Δήμους και Περιφέρειες, με ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια δώδεκα (12) ετών. Με τον τρόπο αυτό, η επιβίωση ενός ομίλου και ο αθλητικός του σχεδιασμός σταματούν να αποτελούν «όμηρο» των διαθέσεων της εκάστοτε νέας δημοτικής αρχής.

«ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΣΚΕΤ Η΄ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ»

Το μήνυμα της διοίκησης της Ε.Ι.Ο. προς κάθε κατεύθυνση είναι ξεκάθαρο και κατηγορηματικό:

«Η ιστιοπλοΐα και ο ναυταθλητισμός δεν μπορούν, εκ φύσεως, να αναπτυχθούν στα βουνά ή σε κλειστά γήπεδα. Απαιτούν άμεση, απρόσκοπτη και νόμιμη πρόσβαση στον αιγιαλό, τη θάλασσα και τις γλίστρες. Χωρίς αυτές τις υποδομές δεν μπορεί να υπάρξει ούτε αθλητισμός, ούτε ασφάλεια για τα παιδιά μας. Μια χώρα με τη ναυτική ιστορία και τη γεωγραφία της Ελλάδας οφείλει να προστατεύει τους θεματοφύλακες της παράδοσής της και όχι να τους διώκει».

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τα κέρδη των ναυτικών ομίλων είναι:

Σταθερό, μακροχρόνιο ορίζοντα (έως το 2040 για τη δημόσια περιουσία και τουλάχιστον 12 έτη για τη δημοτική), επιτρέποντάς τους να κάνουν σοβαρό αθλητικό προγραμματισμό.

Με νόμιμες και ισχυρές συμβάσεις, τα σωματεία μπορούν επιτέλους να επενδύσουν σε σύγχρονο εξοπλισμό ασφαλείας και σκάφη και να διεκδικήσουν μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις που φέρνουν τουρισμό και έσοδα στη χώρα.

Οικονομική ανάσα και διαγραφή εξοντωτικών προστίμων με την ακύρωση και τον δίκαιο επανυπολογισμό των παλαιών προστίμων «αυθαίρετης χρήσης» που επιβλήθηκαν στους ομίλους λόγω της γραφειοκρατικής αδυναμίας του κράτους να ανανεώσει τις συμβάσεις τους. Οι όμιλοι πρέπει να εξυγιανθούν οικονομικά για να συνεχίσουν το έργο τους.

Καμία αλλαγή προσώπων στην τοπική αυτοδιοίκηση ή μεταβίβαση δημόσιου ακινήτου δεν θα μπορεί να ακυρώσει αυθαίρετα το δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων από τα σωματεία.

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία στέκεται έμπρακτα δίπλα σε κάθε σωματείο, σε κάθε προπονητή, σε κάθε αθλητή και γονέα. Δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, αλλά το αυτονόητο δικαίωμα της νεολαίας μας να αθλείται στη θάλασσα. Καλεί την Πολιτεία και τους αρμόδιους Υπουργούς να κάνουν δεκτές τις δίκαιες προτάσεις της, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι στηρίζουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και το δημόσιο συμφέρον.