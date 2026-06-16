Παραμένει για ακόμα 2 χρόνια στην Μπασκόνια ο Σίμονς

Ο Αμερικανός άσος θα παραμείνει κάτοικος Βιτόριας και θα φοράει τη φανέλα της Μπασκόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2028, συνεχίζοντας στην ισπανική ομάδα.
Ο Σίμονς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τους Βάσκους στην Euroleague μέτρησε 11,1 πόντους και 3 ασίστ μέσο όρο, με την Μπασκόνια να επιθυμεί να χτίσει γύρω του την ομάδα της νέας σεζόν.
✍️ 𝐊𝐨𝐛𝐢 𝐒𝐢𝐦𝐦𝐨𝐧𝐬, baskonista hasta 2028— Kosner Baskonia (@Baskonia) June 16, 2026
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¡Nos vemos la próxima temporada, Kobi! 🫂 pic.twitter.com/pdtfkoYsx4