Παραμένει για ακόμα 2 χρόνια στην Μπασκόνια ο Σίμονς

Ο Κόμπι Σίμονς θα συνεχίσει στην Μπασκόνια για ακόμα 2 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα.

Ο Αμερικανός άσος θα παραμείνει κάτοικος Βιτόριας και θα φοράει τη φανέλα της Μπασκόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2028, συνεχίζοντας στην ισπανική ομάδα.

Ο Σίμονς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τους Βάσκους στην Euroleague μέτρησε 11,1 πόντους και 3 ασίστ μέσο όρο, με την Μπασκόνια να επιθυμεί να χτίσει γύρω του την ομάδα της νέας σεζόν.