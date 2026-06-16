«Στη λίστα της Σασουόλο ο Καλάμπρια»

Ακόμη ένα δημοσίευμα από την γειτονική χώρα για τον Νταβίντε Καλάμπρια.
Σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Σασουόλο.
Μαζί με τον Καλάμπρια, ο ιταλικός αθλητικός διευθυντής του ιταλικού συλλόγου, Φραντσέσκο Παλμιέρι, εξετάζει και τις περιπτώσεις των Φαβασούλι και Ζάπα των Καταντζάρο και Κάλιαρι αντίστοιχα.
Il ds del @SassuoloUS Palmieri lavora per un esterno destro: in lista Favasuli, Calabria e Zappahttps://t.co/y3aeLEnf3p— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 15, 2026