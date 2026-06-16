«Στη λίστα της Σασουόλο ο Καλάμπρια»

Νέες ιταλικές σειρήνες για τον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού, για τον οποίο φέρεται να υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Σασουόλο.

Ακόμη ένα δημοσίευμα από την γειτονική χώρα για τον Νταβίντε Καλάμπρια.

Σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Σασουόλο.

Μαζί με τον Καλάμπρια, ο ιταλικός αθλητικός διευθυντής του ιταλικού συλλόγου, Φραντσέσκο Παλμιέρι, εξετάζει και τις περιπτώσεις των Φαβασούλι και Ζάπα των Καταντζάρο και Κάλιαρι αντίστοιχα.