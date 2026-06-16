Η Affidea στηρίζει την Ιατρική Σχολή Αθηνών

Η Affidea Ελλάδος ανακοίνωσε τη θέσπιση υποτροφίας για φοιτητή ή φοιτήτρια του Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Τη σταθερή και στρατηγική της δέσμευση να επενδύει στη γνώση, την καινοτομία και τη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς υψηλού επιπέδου επαγγελματιών υγείας επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά η Affidea Ελλάδος, ανακοινώνοντας τη θέσπιση υποτροφίας για φοιτητή ή φοιτήτρια του Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Academic Year Closing Gala 2026 του Medical Degree English Program, το οποίο φιλοξενήθηκε στο ιστορικό Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πλάκα, παρουσία φοιτητών, καθηγητών, στελεχών της ακαδημαϊκής κοινότητας και υποστηρικτών του προγράμματος.