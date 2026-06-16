Ο κυνικός κύριος Ινφαντίνο

Τίποτε δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Έτσι και με τον πληθωρικό Τζιάνι Ινφαντίνο. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Ο επί δεκαετία πρόεδρος της FIFA γεννήθηκε στην Ελβετία, αλλά είναι παιδί Ιταλών μεταναστών. Ο πατέρας του δούλευε σε νυχτερινά δρομολόγια τρένων και η μητέρα του έβγαζε ένα μεροκάματο ως πωλήτρια σε περίπτερο.

Θέλοντας να βγει από τη μιζέρια της εργατικής τάξης, άνοιξε τα φτερά του στη νομική επιστήμη. Άρπαξε τη μεγάλη ευκαιρία όταν ο Ζεπ Μπλάτερ αποκαθηλώθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA για μια αμφισβητούμενη πληρωμή στον τότε πρόεδρο της UEFA Μισέλ Πλατινί.

Κι όμως: Ένα χρόνο αργότερα και ο Ινφαντίνο κατηγορήθηκε για παράνομες οικονομικές συναλλαγές μέσω των Panama Papers. Κατάφερε να βγει αλώβητος από αυτή τη δικαστική υπόθεση, παρότι υπήρξαν ισχυρισμοί για ιδιαίτερες σχέσεις του με τον γενικό εισαγγελέα της Ζυρίχης.

Η ευελιξία του Ιταλοελβετού παράγοντα αποδεικνύεται από την αναθεωρητική στάση του, απολύτως συνδεδεμένη με τα καλά και συμφέροντα. Το 2017 επέκρινε τις ΗΠΑ για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε μουσουλμάνους και φέτος ανέχτηκε σιωπηρώς την ανερμάτιστη πολιτική Τραμπ για μη χορήγηση βίζας σε φιλάθλους και μέλη αποστολών τρίτων χωρών. Ακόμη και σ' έναν Σομαλό διαιτητή! Για να χρυσώσει το χάπι η FIFA του καταβάλει όλη την αμοιβή του για το Μκυντιάλ (γύρω στα εκατό χιλιάρικα) και τον επιλέγει να σφυρίξει τον Αύγουστο το Super Cup της UEFA (Παρί-Άστον Βίλα).

Όλες οι ενέργειες του μοιάζουν εξαρχής στοχευμένες στο βωμό του (και προσωπικού) κέρδους:

- Άλλαξε την εποχή διεξαγωγής του Μουντιάλ στο Κατάρ και τώρα αποζημιώνεται με ιδιωτικό τζετ από την Qatar Airways για να προλαβαίνει να βλέπει δυο ματς ημερησίως.

- Εφηύρε το Βραβείο Ειρήνης της FIFA και το απένειμε στον Ντόναλντ Τρσμπ για να ικανοποιήσει τον πληγωμένο εγωϊσμό του Αμερικανού προέδρου που δεν κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης.

- Τσιμουδιά δεν έβγαλε για την άνιση μεταχείριση του Ιράν που υποχρεώθηκε να πηγαινοέρχετσι καθημερινά από το Λος Άντζελες στην Τιχουάνα.

- Έκανε τα στραβά μάτια για τις εθνικές ομάδες του Ισραήλ, παρότι τέσσερα χρόνια πριν εξοβέλισε τις αντίστοιχες ομάδες της Ρωσίας.

Και τώρα;

Για να ξεπλυθούν όλα αυτά, αναλώνεται σε ρόλο περισπούδαστου διπλωμάτη και δήθεν ειρηνοποιού. Προτείνει εναρκτήρια αναμέτρηση Ισραήλ-Παλαιστίνης σε διεθνές ποδοσφαιρικό τουρνουά Κ15! Αδιαφορώντας για τους βομβαρδισμούς της Γάζας, όπου χιλιάδες ανήλικα παιδιά έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο ακολουθεί τη λογική του πολιτικού κυνισμού: Στον σύγχρονο κόσμο η επικοινωνία υπερβαίνει το δίκαιο και την ηθική.